Европейское космическое агентство предложило Роскосмосу помощь в расследовании аварии «Союза»
Об этом сообщает телеканал RT.
Накануне при запуске «Союза» к МКС произошла авария. Отключились двигателя второй ступени. Экипаж приземлился в степи Казахстана.
Комментарии1
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kottigr1 12 октября 2018 | 20:48
Трясти величием, что бы не заподозрили слабость !.. От помощи - отказаться. Дырки - засекретить. Сломавшиеся ракеты - уволить задним числом.
Так .. ПобедимЪ !