Суд в Турции освободил пастора из США Эндрю Брансона

Его признали виновным в терроризме, приговорили более чем к 3-м годам тюрьмы и отпустили с учетом времени, проведенного под арестом. Также суд снял с Брансона все наложенные ограничения, и теперь он сможет вернуться в Соединенные Штаты.

Пастора задержали два года назад и обвинили в шпионаже, связях с боевиками и сторонниками Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает лидером неудавшейся попытки военного переворота. Пастор все обвинения в свой адрес отвергал. На фоне скандала, связанного с обвинениями, в августа США ввели санкции в отношении глав МВД и Минюста Турции. Кроме того, Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на сталь и алюминий из Анкары.