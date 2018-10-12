Фигурант так называемого дела «Нового величия» Вячеслав Крюков временно прекратил голодовку, которую объявил более месяца назад. Об этом сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на правозащитника Евгения Еникеева. Он добавил, что ближайшее время Крюков проведет в больнице СИЗО.

Фигуранта дела госпитализировали два дня назад. Сейчас Крюков весит 50 килограммов. У него изменения почти во всех внутренних органах. В СПЧ отмечают, что продолжение голодовки в этой ситуации может быть опасным. Крюкова, как и еще 9 фигурантов дела, обвиняют в создании экстремистского сообщества и в участии в нем.