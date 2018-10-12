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20:30, 12 октября 2018

Фигурант так называемого дела «Нового величия» Вячеслав Крюков временно прекратил голодовку

Фигурант так называемого дела «Нового величия» Вячеслав Крюков временно прекратил голодовку, которую объявил более месяца назад. Об этом сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на правозащитника Евгения Еникеева. Он добавил, что ближайшее время Крюков проведет в больнице СИЗО.
Фигуранта дела госпитализировали два дня назад. Сейчас Крюков весит 50 килограммов. У него изменения почти во всех внутренних органах. В СПЧ отмечают, что продолжение голодовки в этой ситуации может быть опасным. Крюкова, как и еще 9 фигурантов дела, обвиняют в создании экстремистского сообщества и в участии в нем.

Комментарии

3

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kottigr1 12 октября 2018 | 20:41

Никто не хочет даже бороться с путинизмом.. Настолько он омерзительно выглядит.. Это всё равно как пинать кучу говна. Брызг много, а субстанция проглатывает любое воздействие на себя, лишь изменяя форму.. Только сам перепачкаешься.
Вот и приходится ЧК придумывать врагов своему Фюреру, для повышения его самооценки.
Скорее бы в РФ привилась у граждан тяга к чистоплотности, а какой нибудь Валенса наконец-то дернул ручку смыва, отправив коричневую мерзость по правильному адресату..

tttyyy 12 октября 2018 | 20:43

Пичалька для либероидов, Сенцов с его голодовкой на питательных смесях не потянул на сакральную жертву, а теперь очередной подлянку сделал.

abu_vgrobu 12 октября 2018 | 20:50

Да все эти их "голодовки" это блеф и фуфлятина чистой воды, что уже показала клоунада Сенцова и Савченко.. Пусть не жрёт - его дело..

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