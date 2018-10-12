Благотворительная акция «Чья-то жизнь — уже не мелочь» пройдет в Москве и других городах России

Благотворительная акция «Чья-то жизнь — уже не мелочь» пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Сочи. Подробности сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор проектов Фонда «Линия жизни» Галина Пахомова.

В городах-участниках акции откроются пункты приема, куда можно принести монеты на помощь тяжелобольным детям.

По словам Г.Пахомовой, акция пройдет в 19-ый раз. «Этой осенью мы собираем средства Артему Фомичеву 2005 года рождения из Череповца, у которого остеосаркома правой большеберцовой кости», — рассказала она.

Как уточнила Г.Пахомова, для операции Артему требуется онкологический раздвижной эндопротез сустава. Его стоимость составляет 1,25 млн рублей.

В Москве акция пройдет в субботу в саду «Эрмитаж» с 12.30 до 16.30. Также будут работать терминалы «Монетной компании» по приему мелочи. Адреса и время их работы можно узнать на сайте фонда «Линия жизни».