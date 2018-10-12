В Китае у однополой пары мышей появилось потомство
Это стало возможным благодаря значительному прорыву в генной инженерии, — сообщила Академия наук страны. У двух самок без участия самца родилось двое детенышей женского пола. При этом такой же эксперимент с парой самцов не был успешным. Потомство от двух отцов смогло прожить после рождения только 48 часов.
Комментарии7
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stebinmaku 12 октября 2018 | 20:08
А всё потому, что эта пара мышек участвовала в движении #MeToo
ykpodupa 12 октября 2018 | 20:12
Прочитав эту новость ганапольский нежно поцеловал бабченку и пошел мыть жопу .....
kimmi2005 12 октября 2018 | 20:35
ykpodupa: А ты пошел на них дрочить?
sasass 12 октября 2018 | 20:18
Этот прорыв придется взять на вооружение , чтобы пополнить ряды народов Сибири - без китайцев дам может наступить беда...)))
region62 12 октября 2018 | 20:21
Он и он .она и Она.И появляются ДЕТИ.СПИД вам в сраку уроды.
art_ 12 октября 2018 | 20:22
амазонки - будущее человечества
juruyivanovich 12 октября 2018 | 20:25
Уроды, блин.
Этих генноисследователей на осиновый кол посадить - пусть на колу размножаюцца.