В Китае у однополой пары мышей появилось потомство

Это стало возможным благодаря значительному прорыву в генной инженерии, — сообщила Академия наук страны. У двух самок без участия самца родилось двое детенышей женского пола. При этом такой же эксперимент с парой самцов не был успешным. Потомство от двух отцов смогло прожить после рождения только 48 часов.