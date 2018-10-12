В Саратове понизили в должности двух сотрудников МВД после гибели от истощения полицейских лошадей
Об этом сообщает региональный Следственный комитет. Еще семь сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. На днях было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения после смерти двух полицейских лошадей от голода.
Комментарии9
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sparky 12 октября 2018 | 20:05
Саратов? Ну понятно, лошадок кормили на 3500 в месяц. Жалко животин.
zonda_3 12 октября 2018 | 20:10
sparky:
Конченные твари. Я уж не знаю применительно к кому нужно использовать термин "животное". Склоняюсь, что к человеческой породе.
sparky 12 октября 2018 | 20:24
zonda_3: Все внутри полиции. Казалось бы, даже плевать не нужно, чтобы выяснить, кто деньги на кормежку лошадей украл. Если те, кого понизили, то почему понизили, а не под суд отдали. Если другие, то за что этих понизили? Кто украл-то? В ответ угрюмое молчание.
astet 12 октября 2018 | 20:41
sparky: путинскому ставленнику
губернатору Радаеву
очевидно присвоят звание Героя России?
Как же - за последний месяц
в построенной им вертикали власти
и лошадей загубили голодной смертью,
и женщину довели до смерти отсутствием лекарства,
и предложили не выделять на еду российским холопам
больше 3,5 тысяч в месяц!
Красавчег Радаев!!!
Звание Героя и перевыборы нам новый срок!
largo1122 12 октября 2018 | 20:16
Это они сюжет для ржачной комедии готовили "Конная полиция".
seryj_wolk 12 октября 2018 | 20:22
Внутри МВД рфии воровство не считается преступлением, а проступком.
yan_muha 12 октября 2018 | 20:25
Закономерно. Если Золотов закупает в на те же деньги в два раза меньше капусты и моркови то бессловесной скотине еды нет.
Один цыган тоже на лошадином корме экономил. Лошадь не человек - сдохла.
tadolg 12 октября 2018 | 20:27
Лошадки ПОГИБЛИ от голода, служивых ПОНИЗИЛИ в должности.....
vitaliys 12 октября 2018 | 20:30
Скоро слова твари и менты станут синонимами !