Суд в Чувашии на два месяца арестовал водителя самосвала после аварии, где погибли 11 человек и 19 пострадали
ДТП произошло накануне. По данным ГИБДД, самосвал выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом, который ехал из города Канаш в Москву. Сегодня в Чувашии день траура.
Комментарии2
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paulotto 12 октября 2018 | 20:11
Страшные аварии
dvdd 12 октября 2018 | 20:32
paulotto: страшная жизнь стала в России, когда все с самого верха до последней уборщицы плевали на закон и порядок. На дорогах творится что-то немыслимое. Водители фур, тонаров и пр. совсем одичали и ведут себя так, будто для них законы не писаны. Спасибо властям за это.