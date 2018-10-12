Самолет компании «Сингапурские авиалинии» совершил самый длительный беспосадочный перелет
Он продолжался почти 18 часов, — сообщает CNN. На борту лайнера «Эрбас А350-900» находились около 170-ти человек.
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Он продолжался почти 18 часов, — сообщает CNN. На борту лайнера «Эрбас А350-900» находились около 170-ти человек.
Комментарии7
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sozercatel 12 октября 2018 | 20:16
Пролетел половину длины экватора.
А в деревне Гадюкино дожди...
chernyij 12 октября 2018 | 20:26
sozercatel: а в деревне Рогозино родился мальчик, который мог бы быть космонавтом, но вырастет отличным строителем деревянных сортиров.
uaslavaua 12 октября 2018 | 20:31
Сколько времени прошло с 60-х, когда появились реактивные пассажирские самолёты, предвкушали освоение космоса, полёты на Луну и Марс, а больше чем за полвека все только деградировало, тот же конкорд и Ту списали, про космос толко мечтают и сейчас, через 60 лет после запуска реактивных самолетов радуются 18 часовому перелету, сейчас по идее самолеты должны были бы из Лондона в Австврлию за 2 часа долетать, а вместо этого деньги тратят на футбол, олимпиады и прочую хрень и считают что новый айфон это что-то выдающееся.
vladislav 12 октября 2018 | 20:48
uaslavaua: "больше чем за полвека все только деградировало,"
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Вообще-то 60 лет для истории человечества - миг. За последние 60 лет мир изменился неузнаваемо. И если бы не тираны современности, то прогресс был бы еще впечатлительнее.
ss2020 12 октября 2018 | 20:38
пока 2 минуты...!)))
ly4_sveta 12 октября 2018 | 20:42
Вот уже и какой-то Сингапур впереди планеты
всей! А где наши «герои»? Где героические
поступки и геройское освоение с геройствующими
и храбрыми «патриотами»? Нет ответа...
shoorah 12 октября 2018 | 20:47
Кто такой Сингапур? Сколько у него дивизий?