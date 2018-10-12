В Сургуте вынужденно сел самолет, летевший из Москвы в Якутск

Причиной стали жалобы пассажирки на плохое самочувствие. При этом при посадке она сказала, что у нее есть бомба, — сообщает сайт Znak.com. пассажиров и экипаж эвакуировали. Борт обследовали кинологи. Запрещенных предметов не нашли. Пассажирку доставили в окружную больницу. По данным агентства Интерфакс, врачи считают, что она находилась под воздействием неизвестного вещества.