Цена нефти марки «брент» впервые с 24-го сентября опустилась ниже 80-ти долларов
Цена декабрьского фьючерса на бирже в Лондоне составила 79 долларов 68 центов за баррель, — передает агентство ТАСС.
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Цена декабрьского фьючерса на бирже в Лондоне составила 79 долларов 68 центов за баррель, — передает агентство ТАСС.
Комментарии3
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danko1 12 октября 2018 | 19:34
Ну всё, хана мировой экономике.
Величайший экономист всех времен Путин предупреждал, что экономика их рухнет при цене на нефть ниже 80 долларов.
vova6_let 12 октября 2018 | 19:58
И какая мне от этого разница ? Если после прохождения "фильтра" "путин-сечин и компания" мне остается " 0 ", то тсмысл ?
sasass 12 октября 2018 | 20:00
Цена нефти - это волосок жизни власти...