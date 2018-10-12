Союз биатлонистов России разрешил спортсменам из национальной команды выступать за сборные Украины и Белоруссии
Об этом сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на пресс-службу организации. Там отмечают, что решение принято с учетом интересов спортсменов, а также дружеских и конструктивных отношений между федерациями.
Комментарии3
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sergilio 12 октября 2018 | 19:51
Идиоты! Надо за Сирию выступать!
beobachter 12 октября 2018 | 20:01
А кому нужно их разрешение?
vilingrad 12 октября 2018 | 20:03
За жидобандеровцев?!!!!!!!