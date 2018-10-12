Яковенко: Места высланных Лондоном российских дипломатов пустуют, поскольку Британия отказывается выдавать визы
Об этом заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко. По его словам, сейчас в посольстве остается около десятка сотрудников. 23 дипломата были высланы после отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В Лондоне считают, что за преступлением стоит Россия.
Комментарии13
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danko1 12 октября 2018 | 19:37
А слабо Яковенко под видом дипломатов "туристов" устроить?
Впрочем, еще в СССР гэбэшники среди дипломатов большинство составляли.
archibald_dandy_esquire 12 октября 2018 | 19:44
danko1: " еще в СССР гэбэшники среди дипломатов большинство составляли "
поправка:
не "большинство", а ВСЕ
danko1 12 октября 2018 | 19:59
archibald_dandy_esquire: Не все.
Но гэбэшники и за дипломатами следили. Даже вне посольства.
И за их гостями.
sharko_2 12 октября 2018 | 19:39
2/3 служащих посольства - шпиёны. МГИМО - школа шпиёнов?
sergilio 12 октября 2018 | 19:39
Рации простаивают.
seryj_wolk 12 октября 2018 | 20:32
sergilio: Попытка поменять проституток ( высланных из одних стан заслать в другие) не удалась, а резерва кадров нет. Вот и бедуют.
davi__koloradov 12 октября 2018 | 19:47
Вам, мерзавцам, визы выдай, так вы еще боевых педерастов-хероев Расии понасылаете. Вас из хлева выпускать нельзя.
vladimirbelarus 12 октября 2018 | 19:53
Англичане умные, говнодипломатов не берут. То педики, то медики.
abu_vgrobu 12 октября 2018 | 19:55
В условиях, когда контактов почти нет с мелкобританией, дипломаты наши там зачем, поддержку "беглым каторжникам c российскими паспортами" оказывать?:-) После всего что было, любое уважающее себя государство разорвало бы с островами дипотношения.В чем проблема, что детей "высокопоставленных" живущих в Англии прикрывать некому будет?
seryj_wolk 12 октября 2018 | 20:34
abu_vgrobu: Совершенно верно. Степень изгойности рфии нужно срочно повысить.
sasass 12 октября 2018 | 20:03
Зачем им послы , когда всюду Интернет правит бал ...
region62 12 октября 2018 | 20:24
Меньше наших дипломатов в Мелкобритании-меньше расходов российского бюджета.
ly4_sveta 12 октября 2018 | 20:31
Всех надо было высылать. Все миндальничают,
либеральничают с отморозками.