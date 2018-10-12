Яковенко: Места высланных Лондоном российских дипломатов пустуют, поскольку Британия отказывается выдавать визы

Об этом заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко. По его словам, сейчас в посольстве остается около десятка сотрудников. 23 дипломата были высланы после отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В Лондоне считают, что за преступлением стоит Россия.