Российский МИД считает действия Вселенского патриарха провокацией, поддерживаемой Вашингтоном
С соответствующим заявлением выступил глава ведомства Сергей Лавров, — сообщает РИА Новости.
Накануне Священный синод Константинопольской церкви отменил указ 17-го века о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату, а также снял анафему с глав двух неканонических церквей на Украине. Это дает основания для предоставления в будущем автокефалии Украинской церкви.
В РПЦ сегодня предложили созвать в Москве чрезвычайный православный собор для низложения Вселенского патриарха Варфоломея и членов его Синода.
Комментарии85
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sparky 12 октября 2018 | 19:52
Трампу наверное сильно заикалось, когда он узнал, что поддерживает какого-то Варфоломея.
sva1 12 октября 2018 | 19:53
Лучше бы МИДок наш молчал, а то сразу видны "ослинные уши"
gennnady 12 октября 2018 | 19:54
Так их, мазуриков подпиндосовских. И вообще, что бы мы делали без Америки? Тоска.
shoorah 12 октября 2018 | 20:27
gennnady: И вообще, что бы мы делали без Америки?
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Пришлось бы начинать работать. А так есть крайний. То дырку в МКС просверлит, то чужую автокефалию признает. Прям беда...
eduard53 12 октября 2018 | 19:57
А чё каким-то Вашингтоном? Что за местечковый масштаб, Лавруша?
Давай сразу марсиан-гуманоидов проклинай-анафематствуй ...
ansata 12 октября 2018 | 19:57
Клиника.
beobachter 12 октября 2018 | 19:57
Необходимо срочно увеличить штаты министерства пропаганды Лаврова, т.к. они уже не успевают отбрехиваться от всех стран и организаций, гда россиянские спецслужбы нагадили....
ly4_sveta 12 октября 2018 | 19:58
Все смешалось в доме Волконских... Государство, вера, чиновники,
религия, светская власть, православие, церковь и МИД...
С ума сойти можно от коммунистическо-религиозно-чекистской смеси,
которая забила черепную коробку безмозглым и дремучим чиновникам.
И как это его дочь живет в провокаторском Вашингтоне?
putin_itogy 12 октября 2018 | 20:01
И весь это вселенский хаос, устроил маленький невзрачный мужичонка, пенсионер. Гавнистый надо признать, старикашка - какашка..
kruzalova 12 октября 2018 | 19:58
смешно))))
nf5096004 12 октября 2018 | 20:01
МИДу следовало бы задуматься еще в 2014 году. Глядишь, и проблемы бы не было. А у нас помахают шашкой, а потом обижаются, что кто-то сдачи дает.
ly4_sveta 12 октября 2018 | 20:06
А что считает российский МИД по поводу захвата
чужого полуострова и развязывания войны в «братском»
государстве? Ответка пришла, убогий! Вы никому не нужны,
от вас шарахаются, как от прокаженных. Посмешище!
Где Вашингтон и где Варфоломей!? Идиоты!)))
krestianin_067rus Михаил Никитин 12 октября 2018 | 20:07
Какое дело российскому МИДу, до церковных дел, отделённых от государства?!
canes 12 октября 2018 | 20:08
Больше дел нет у нашего правительства как решать, что там у Гундяевской секты. Водку перестанут ввозить беспошлинно или табак? Это и есть наши дипломаты и политики? Стыдоба и позор!
amrigo 12 октября 2018 | 20:13
Предоставление автокефалии украинской церкви — настоящий праздник для атеистов всего мира, особенно радость для России. После ленинской секуляризации впервые российская церковь понесёт большие потери, сопоставимые по значимости с распадом СССР. Сейчас не все атеисты понимают, насколько это событие важное и полезное в борьбе с мракобесием, поэтому объясняю суть происходящего и почему надо прыгать от радости.
Когда распался совок, нам внушали мысль, якобы это было скорее плохим событием, чем хорошим, но либералы изначально понимали, что империализм приносит стране только войны и нарушение прав человека. Чем меньше территория, тем легче управлять страной и быстрее можно развить экономику, яркий пример — Сингапур, где полностью отсутствует коррупция и все живут богато. Значит распад совка однозначно благоприятное событие для всего мира, величайший праздник, особенно для тех республик, которые получили независимость от Кремля.
Церковь изначально создавалась как политическая структура, орган государственной власти, она всегда мешала человеку быть свободным, препятствовала свободе нравов и в этом её пагубная роль. Чем более она раздроблена на множество конкурирующих церквей, тем лучше для любого общества и любой страны. Именно поэтому представители российской церкви так обеспокоились новым расколом — это ослабляет их власть и лишает миллиардной денежной прибыли. Что плохо для церкви, то хорошо для атеистов. Чем слабее религия в стране, тем меньше мракобесия и тем сильнее наука и просвещение. Чем сильнее религия, тем беднее страна, а чем слабее церковь, тем выше уровень жизни населения.
Украина независимая страна и было недоразумением, когда церковь, как влиятельная политическая структура, не была разделена. Будем надеяться, что православные церкви Белоруссии и других постсоветских республик последуют за Украиной и тоже потребуют автокефалию. Поздравляю всех атеистов и здравомыслящих с великим расколом церкви, это наша общая победа!
allpha00 12 октября 2018 | 20:17
Э... провокацией чего? Еще большего конфликта между Россией и Украиной?
bigmaikl 12 октября 2018 | 20:18
Лавруша!
ТЫ ИДИОТ ИЛИ ПРИКИДЫВАЕШЬСЯ?
spacian 12 октября 2018 | 20:19
МИД занялся церковными делами? Пора менять конституцию, которая (с подачи Вашингтона, разумеется) отделила в России государство от церкви. Логично было бы в новой конституции совместить должности Председателя Госсовета и Вселенского Истинно-православного Патриарха.
croaker 12 октября 2018 | 20:20
Лавров всё больше и больше становится старым Петросяном
sofist22 12 октября 2018 | 20:27
"Российский МИД считает действия Вселенского патриарха провокацией, поддерживаемой Вашингтоном."
Если на получаемые сборы с Церквей Украины содержатся ДНР и ЛНР, то он правильно считает.
putkaput11 12 октября 2018 | 20:41
Это ещё одно доказательство того,что и попы и вся остальная пристяжь плешивого анчутки -нежить инфернальная,вылезшая из преисподней,но пока ещё стесняющаяся предстать в своём истинном обличии-с рогами ,хвостами и копытами,но судя по динамики происходящих с ними событий,а проще сказать пиз..ца вселенского,скоро перестанут стесняться.