Ингушетии по соглашению с Чечней передано более 7 тысяч га леса – министр

На баланс Ингушетии передано 7190 гектаров Бамутского леса по соглашению об установлении административных границ с Чечней, которое было подписано в конце сентября. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр по экологии и природным ресурсам Ингушетии Магомед Бабхоев.

Он уточнил, что в рамках достигнутых договоренностей граница установлена по реке Фортанга.

Что касается территории федерального заповедника «Эрзи», по словам М.Бабхоева, процедура уточнения его границ была начата ранее. «С учетом всех договоренностей его границы откорректирует Минприроды России. Но этот заповедник останется на территории Ингушетии», — подчеркнул он.

26 сентября в Магасе глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об административной границе между регионами, установить которую не удавалось с момента распада Чечено-Ингушской АССР. Документ также предполагает двусторонний обмен нежилыми территориями площадью 1890 гектаров с целью выравнивания административных границ.