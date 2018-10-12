Суд в Турции освободил американского пастора Эндрю Брансона из заключения, которое продолжалось более года

Ранее арест миссионера послужил причиной полноценного дипломатического кризиса в отношениях между Анкарой и Вашингтоном.

«Брансона только что освободили. Будет дома скоро!» — заглавными буквами в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп. Суд в Измире, тем не менее, признал проповедника виновным в шпионаже, поддержке терроризма, но приговорил его к гораздо меньшему сроку, нежели был запрошен прокуратурой. Американцу было зачтено время, проведенное под арестом , что и сделало возможным освобождение прямо в зале суда. Нет у Брансона и запрета на выезд за границу. Пастор Эндрю Брансон, проживавший в районе турецкого Измира, был арестован в прошлом году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и движением Фетхуллаха Гюлена. Из-за преследования священника пресвитерианской церкви США в начале августа ввели санкции против двух турецких министров, а затем Трамп подписал указ о пошлинах на сталь и алюминий из Турции. Это привело к резкому обвалу турецкой лиры и, фактически, воспринималось как торговая война.

Брансон вел проповедническую деятельность в Турции с 1993 года. Последние 15 лет работа христианских проповедников в мусульманской стране больше не запрещена, но миссионерство по-прежнему одобрением местных властей совсем не пользуется.