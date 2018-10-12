По словам ответственного секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова, Павел Мамаев уже получил первую передачу. Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева арестовали после того, как они избили чиновника Минопромторга и водителя ведущей Первого канала. По этому же делу взяли под стражу брата Кокорина Кирилла. Сегодня Тверской суд арестовал четвертого фигуранта этого дела, Александра Протасовицкого. Кто этот человек, не уточняется.