Братья Кокорины и Мамаев не жалуются на условия содержания в СИЗО, — говорят правозащитники
По словам ответственного секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова, Павел Мамаев уже получил первую передачу. Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева арестовали после того, как они избили чиновника Минопромторга и водителя ведущей Первого канала. По этому же делу взяли под стражу брата Кокорина Кирилла. Сегодня Тверской суд арестовал четвертого фигуранта этого дела, Александра Протасовицкого. Кто этот человек, не уточняется.
Комментарии5
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kryimzdick 12 октября 2018 | 19:13
Понравилось.. Давно надо было их посадить
murad_manapov 12 октября 2018 | 19:18
разве вертухаи не съедают то, что передают сидельцам?
stebinmaku 12 октября 2018 | 19:18
"Павел Мамаев уже получил первую передачу."
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.. первую передачу от Первого канала..
ruthenocene 12 октября 2018 | 19:19
О, "правозащитники" подтянулись. Больше же в России защищать некого!
Ребята, этим козлам-футболистам волонтёры-правозащитники не нужны. У них вполне хватит бабла на дорогих адвокатов - вот пусть и раскошеливаются!
dennik 12 октября 2018 | 19:20
VIP-камеры получили? :-) пусть охолонут,