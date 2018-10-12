Экс-глава РЖД Владимир Якунин пригрозил судом «Новой газете»
Это связано со статьей, где обсуждаются версии убийства подмосковного следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной. Она была застрелена два дня назад. В статье «Новой газеты» говорится, что преступление могло быть связано с расследованием о коррупции при продаже билетов на поезда. В числе прочего в публикации упоминались бизнес-интересы сына экс-главы РЖД. Владимир Якунин рассчитывает на извинения, — сказал РБК представитель бывшего главы РЖД Григорий Левченко. Он сказал, что «материал, пожалуй, находится за красной чертой», и сейчас рассматривается вопрос о подаче иска о защите чести, достоинства и репутации. По словам Левченко, это не первый раз, когда «Новая газета» получает от Якунина подобные предупреждения.
В «Новой газете» претензии считают необоснованными, — сказала «Эху» официальный представитель издания Надежда Прусенкова.
Прусенкова также добавила, что представители РЖД и семьи Якунина не связывались с редакцией по поводу этой статьи.
Комментарии9
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drgonish 12 октября 2018 | 19:06
Чего толку угрожать. Есть чем в суде выступить - подавай иск.
danko1 12 октября 2018 | 19:12
drgonish: Так подавать иск должен сынок, которого папаша в преступный бизнес вовлёк, а не владелец шубохранилищ?
Или сынок-недоросль без папаши и шагу ступить не может?
Да и какие честь и достоинство у путинского ворья?
Но судья Хахалева с дипломом ветеринара найдет.
neyexo 12 октября 2018 | 19:07
Суд скажет, Якунин пока не осужден, поэтому это клевета.
Вопрос - а когда БУДЕТ осужден, газету оправдают?
vinnedi 12 октября 2018 | 19:09
Вот уроды!!!
kp6ic 12 октября 2018 | 19:11
а пачему против якунина и его семьи не завели уголовное дело по материалом расследолваний навального? там схемы нехилые такие якунин химичил. потому что он член кооператива озеро?
j_partizan 12 октября 2018 | 19:11
Репутация ржд от статьи не пострадает.
Вся репутация ржд в стоимости билетов и в особняках на рублевке.
ansata 12 октября 2018 | 19:21
"о защите чести, достоинства и репутации."
+++++++++++++++++++++++++++++
)))
vova6_let 12 октября 2018 | 19:21
Если якунин-бывший сотрудник фсб-то какие сомнения !
a_111111 12 октября 2018 | 19:23
Сам пришёл? С повинной?