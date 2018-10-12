В «Новой газете» не получали иска от Якунина из-за статьи об убитом следователе

В «Новой газете» не получали иска от бывшего главы РЖД Владимира Якунина из-за статьи, в которой обсуждаются версии убийства следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

«Никакого иска мы еще не получили. С нами никто не связывался. Не очень понятно, о чем идет речь», — сказала она.

Ранее представитель Якунина Григорий Левченко заявил, что тот подаст в суд на «Новую газету», если издание не принесет извинения за публикацию материала «Как могут быть связаны расстрел следователя Шишкиной, миллиарды полковника Захарченко, расследование ФБК и бизнес-интересы сына экс-главы РЖД» и не удалит материал.

Н.Прусенкова назвала эти претензии «совершенно не обоснованными». «Все, что сказано в данном материале — информация из открытых источников, которая оглашена уже примерно 4 года, и по факту которой ведет расследование МВД и ФСБ. Мы просто пересказали канву событий», — уточнила она.

При этом Н.Прусенкова подчеркнула, что издание не боится иска от Якунина. «Если они считают, что эта публикация затрагивает честь, достоинство и деловую репутацию, мы готовы обсудить это в суде», — заключила она.