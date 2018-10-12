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18:31, 12 октября 2018

В Ульяновске депутата от КПРФ оштрафовали за якобы брошенную скумбрию в представителя «Коммунистов России»

Рамиль Хакимов должен будет заплатить тысячу рублей. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на местный обком КПРФ. Там уточнили, что сотрудник полиции дал свидетельские показания. Согласно этим данным, во время митинга Хакимов бросил в кого-то скумбрию. Однако в КПРФ говорят, что в этот момент депутат вел видеосъемку и рыбы в его руках не было. Решение о штрафе будет обжаловано.

Комментарии

3

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starokozlovicky2gus 12 октября 2018 | 18:34

А если регулярно подбирать скумбрию, брошенную депутатами, то можно и на две тыщи в месяц прожить.

polikarpich 12 октября 2018 | 18:44

starokozlovicky2gus: Во зажрались, скоты!!!
Скоро осетриной будут кидаться и друг друга чёрной икрой мазать.

starokozlovicky2gus 12 октября 2018 | 18:44

В теплых странах регулярно устраивают праздники с киданием перезрелыми помидорами или апельсинами. А Россия - великая скумбриевая держава.

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