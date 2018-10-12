В Ульяновске депутата от КПРФ оштрафовали за якобы брошенную скумбрию в представителя «Коммунистов России»

Рамиль Хакимов должен будет заплатить тысячу рублей. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на местный обком КПРФ. Там уточнили, что сотрудник полиции дал свидетельские показания. Согласно этим данным, во время митинга Хакимов бросил в кого-то скумбрию. Однако в КПРФ говорят, что в этот момент депутат вел видеосъемку и рыбы в его руках не было. Решение о штрафе будет обжаловано.