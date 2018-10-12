Суд в Турции освободил пастора из США Эндрю Брансона
Его признали виновным в терроризме, приговорили более чем к 3-м годам тюрьмы и отпустили с учетом времени, проведенного под арестом. Также суд снял с Брансона все наложенные ограничения, и теперь он сможет вернуться в Соединенные Штаты.
Пастора задержали два года назад и обвинили в шпионаже, связях с боевиками и сторонниками Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает лидером неудавшейся попытки военного переворота. Пастор все обвинения в свой адрес отвергал. На фоне скандала, связанного с обвинениями, в августа США ввели санкции в отношении глав МВД и Минюста Турции. Кроме того, Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на сталь и алюминий из Анкары.
Комментарии2
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biathlete 12 октября 2018 | 18:46
Как говорил тарантиновский Марсело Воллас боксеру Бутчу: «Fuck your pride”...
Эрдоган прислушался, перестал жечь доллары нв камеру, трахнул, наконец, свою гордость и отпустил несчастного пастора. Правда, сохраняя девственность своей гордости, он до того трахнул свой народ, девальвировал лиру, принёс убытки бизнесу и турецкому государству. Ну, молодец, чо.
novirusic 12 октября 2018 | 18:55
biathlete: Да, Эрдоган сдался.
При этом он еще пытается сохранить лицо.
Но сделанного не вернешь и платить за свою глупость он будет еще долго.
Но хотя бы его заслуга перед США в том, что через него они получат С-400 для изучения.
Может и простят.