ВЦИОМ утверждает, что россияне все больше одобряют деятельность Владимира Путина
По данным социологов центра, таковых почти 65%. Судя по данным исследования, на полтора процента число одобряющих деятельность президента выросло только за последнюю неделю, — передает агентство ТАСС. Публикация этих результатов последовала за обнародованием данных «Левада-центра», согласно которым уровень доверия к Владимиру Путину демонстрирует рекордное падение. В октябре он достиг 39%.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
nitsahon 12 октября 2018 | 18:33
все опрошенные - по всей видимости - оказались членами Едреной России(а некотороые даже личными друзьями ПУ)…
в общем - очередной раз бредятина ВЦИОМа...
huyt 12 октября 2018 | 18:41
nitsahon: Как же можно одобрять коррупцию, воровство, беззаконие ? Хотя, у румынского диктатора Чаушеску за 2 дня до ареста рейтинг был и вовсе 98%.
semia 12 октября 2018 | 18:45
Конечно. Не долетевший Союз ,уход Украины из РПЦ, Грушники-убицы,мордобойцы-футболисты ,ну конечно и пенсионный грабеж-все это только усилило тягу к Володьке. Ох и соврать надо уметь красиво,а не так топорно,по разнорядке как ВЦИОМ
novirusic 12 октября 2018 | 19:00
semia: ВЦИОМ утверждает, что россияне все больше одобряют деятельность Владимира Путина
---------------
Интересно, а кто-нибудь еще верит ВЦИОЛМу?
Вот Роскосмос вчера тоже утверждал, что запуск прошел успешно и корабль вышел на заданную орбиту даже через полчаса, как корабль уже лежал на земле.
А что ВЦИОМ ... КРЕМЛЬ ЖЕ ПОКА НА МЕСТЕ.
danko1 12 октября 2018 | 19:02
novirusic: Растет стремительно уровень вранья ВЦИОМа прямо пропорционально падению рейтинга Путина и ЕР.
m_anuchin 12 октября 2018 | 18:36
Лгут...
starokozlovicky2gus 12 октября 2018 | 18:36
Есть ложь, есть наглая ложь, а есть данные социологов.
us101 12 октября 2018 | 18:38
"...россияне все больше одобряют деятельность Владимира Путина..: - звучит как приказ.
sadda 12 октября 2018 | 18:39
А чего не пишут КАКУЮ КОНКРЕТНО деятельность одобряют россияне?
sasass 12 октября 2018 | 18:39
ВЦИОМ
sasass 12 октября 2018 | 18:43
sasass: ВЦИОМу приказали поднять рейтинг....
polikarpich 12 октября 2018 | 18:49
sasass: Да как же ж так рейтинг можно поднять?! Сколько не говори халва...
Для поднятия рейтинга самому вошьдю надо совершить подвиг, сотворить чудо. Или всенародно покаяться во всех грехах, на худой конец.
abu_vgrobu 12 октября 2018 | 18:45
Да все, кого я знаю, даже те, кто ранее во всём поддерживал Путина - теперь шлют в его сторону одни только проклятия.. Пшел ты к такой-то матери, пупуев, надоел ты уже вместе со своей деятельностью..
timber_head 12 октября 2018 | 18:46
"на полтора процента число одобряющих деятельность президента выросло только за последнюю неделю"
Можно поинтересоваться, что послужило поводом для роста его популярности? Поскольку никаких объективных причин к этому нет, то явно только заказ сверху.
fresh_breeze 12 октября 2018 | 18:46
Брехня. Большинство россиян мечтают, чтобы снова залечь под вашингтонский обком, как это было в "святых девяностых". А злобный Путин мешает им в этом.
Так как же они будут его поддерживать?
Вот и выходит, что ВЦИОМ врёт, а ЛЦ — как уста младенца.
rampa 12 октября 2018 | 19:22
fresh_breeze: а чем тебе не нравится лежание под вашингтонским обкомом? Вон сколько стран "лежат", и народ в них доволен. Тебе больше нравится "лежать" под тем, кто тебя за человека не считает и всю страну опускает?
yralez 12 октября 2018 | 19:22
Снова крымнаш ?
Снова на колени ?
Вернее, раком.