ВЦИОМ утверждает, что россияне все больше одобряют деятельность Владимира Путина

По данным социологов центра, таковых почти 65%. Судя по данным исследования, на полтора процента число одобряющих деятельность президента выросло только за последнюю неделю, — передает агентство ТАСС. Публикация этих результатов последовала за обнародованием данных «Левада-центра», согласно которым уровень доверия к Владимиру Путину демонстрирует рекордное падение. В октябре он достиг 39%.