Внучка Елизаветы II принцесса Евгения Йоркская вышла замуж

Ее избранником стал давний друг, бизнесмен Джек Бруксбэнк.

На свадьбу принцессы, прошедшую в часовне Святого Георгия в Виндзоре, приехало 850 гостей. Среди них не только представители королевской семьи, но и знаменитости: в частности, комик Джимми Карр, певец Робби Уильямс, актриса Лив Тайлер и модель Наоми Кэмпбелл. Платье принцессы Евгении было сшито модельерами Питером Пилотто и Кристофером де Восом. Его отличительной особенностью стал глубокий вырез на спине: как передает «Би-би-си», невеста специально хотела показать свой шрам от операции по коррекции сколиоза, которую она перенесла в 12 лет.

Принцессу Евгению и ее жениха Джека Бруксбэнка на пути к алтарю часовни Святого Георгия сопровождали несколько детей. В их числе и принц Джордж вместе с принцессой Шарлоттой – правнуки королевы Елизаветы II. Сопровождением к церемонии также стали музыка Королевского филармонического оркестра и выступление итальянского тенора Андре Бочелли. После того, как принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк обвенчались, они отправились в прогулку по Лондону на карете. Их сопровождали тысячи британцев. Новобрачных ждет праздничный прием у Елизаветы II. Вся церемония, по данным британских СМИ, обошлась более чем в 2,5 млн фунтов стерлингов. Из них около 2 млн – это затраты на безопасность.

Свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка стала второй в королевской семье в этом году. В середине мая венчались внук Елизаветы II принц Гарри и актриса Меган Маркл.