Восьмикратный олимпийский чемпион Уссэйн Болт забил первые мячи в своей новой карьере

Играть в футбол Болт хотел давно. Его мечтой было выступать за английский Манчестер Юнийтед, но дано это не всем и одного бега для этого недостаточно. Потом ямаец побывал на просмотре в дортмундской Боруссии и тоже не приглянулся. Трезво оценив собственные возможности Уссэйн начал искать чемпионат попроще. Сперва поговаривали, что он вот-вот подпишет контракт с южноафриканским клубом Мамелоди Сандаунз, но сделка сорвалась и Болт обнаружился в Австралии. В итоге его приютил Сентрал Кост Маринерс, команда высшего австралийского дивизиона, которой всего 14 лет, однако она уже успела стать чемпионом страны. С Болтом заключили бессрочный контракт, который может быть разорван в любой момент. Тренеры особых восторгов на его счет не выражали, но собирались подождать с годик, когда он освоится в новой роли. Уссэйн дебютировал в товарищеском матче 31 августа. Для того, чтобы ощутить радость гола ему потребовалось полтора месяца. Болт забил сразу два. В обоих слуЮаях не обошлось без помощи голкипера команды Мак Артур Саус Вест юнайтед. Первый удар вратарь пропустил под рукой, а во втором случае столкнулся с собственным защитником и Болт мог бы забиь даже носом

Команда Уссэйна Болта выиграла матч со счетом 4:0