Британская пресса пишет о том, что власти страны ведут расследование по третьему подозреваемому по делу Скрипалей
Британская пресса пишет сегодня о том, что власти страны ведут расследование по третьему подозреваемому по делу Скрипалей и могут предъявить ему обвинение. Ранее сообщалось, что речь идет о человеке по имени Сергей Федотов, который, по данным прессы, прибыл в Великобританию вместе с двумя подозреваемыми – Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Расследователи из группы Bellingcat и издания Инсайдер утверждают, что за этими фамилиями скрываются полковники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Российские власти настаивают на том, что Петров и Боширов – настоящие имена. Как сказал сегодня посол России в Лондоне Александр Яковенко, в Москве не сомневаются в правдивости рассказанного ими во время телеинтервью.
По словам Яковенко, в Москве не знают, жив ли пострадавший при отравлении в Солсбери Сергей Скрипаль, и где он находится в данный момент.
Комментарии3
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huyt 12 октября 2018 | 18:13
Яковенко будет врать до последнего как врал покойный Чуркин в ООН по поводу сбитого Боинга над Донбассом.
sasass 12 октября 2018 | 18:50
Третий возможно генерал и дважды герой России...)))
hz6691 12 октября 2018 | 18:55
Вот неймется! Придется искать еще одного бизнесмена "средней руки". Хоть бы намекнули, какой сексуальной ориентации.