Британская пресса пишет о том, что власти страны ведут расследование по третьему подозреваемому по делу Скрипалей

Британская пресса пишет сегодня о том, что власти страны ведут расследование по третьему подозреваемому по делу Скрипалей и могут предъявить ему обвинение. Ранее сообщалось, что речь идет о человеке по имени Сергей Федотов, который, по данным прессы, прибыл в Великобританию вместе с двумя подозреваемыми – Александром Петровым и Русланом Бошировым.

Расследователи из группы Bellingcat и издания Инсайдер утверждают, что за этими фамилиями скрываются полковники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Российские власти настаивают на том, что Петров и Боширов – настоящие имена. Как сказал сегодня посол России в Лондоне Александр Яковенко, в Москве не сомневаются в правдивости рассказанного ими во время телеинтервью.

По словам Яковенко, в Москве не знают, жив ли пострадавший при отравлении в Солсбери Сергей Скрипаль, и где он находится в данный момент.