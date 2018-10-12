NYT: Пропавший журналист Джамаль Хашогги был убит и расчленен в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле

Это утверждает «Нью-Йоркс Таймс» со ссылкой на источники. Дипмиссия Саудовской Аравии есть и в Москве.

Ничего зловещего в здании в 3-ем Неопалимовском переулке нет, хотя по Венской конвенции посольство – это территория другого государства. А в Саудовской Аравии, к примеру, атеистам грозит смертная казнь через отрубание головы, а женщину, уличенную в прелюбодеянии, могут до смерти забить камнями. Но жители ближайших домов в соседстве с небольшой территорией Саудовской Аравии не видят ничего необычного. По крайней мере, так ответили несколько прохожих на улице. Солидный немолодой господин, который выгуливал рядом с детской площадкой русскую борзую, сказал «Эху», что знает об убийстве саудовского журналиста в дипмиссии в Стамбуле, но по поводу соседства с посольством не беспокоится

Саудовской Аравии в Москве в свое время выделили сразу несколько зданий, они расположены за огороженной территорией в двух шагах от Счетной палаты. Фотографировать дипмиссию запрещено, сказали полицейские и предупредили, что будут вынуждены задержать. В этом случае придется объяснять, с какой целью были сделаны снимки режимного объекта. По словам сотрудников МВД, это обычная практика, и никакого усиления охраны из-за событий в Стамбуле не было.

Власти Саудовской Аравии убийство журналиста отрицают.