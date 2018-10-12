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18:08, 12 октября 2018

NYT: Пропавший журналист Джамаль Хашогги был убит и расчленен в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле

Это утверждает «Нью-Йоркс Таймс» со ссылкой на источники. Дипмиссия Саудовской Аравии есть и в Москве.

Ничего зловещего в здании в 3-ем Неопалимовском переулке нет, хотя по Венской конвенции посольство – это территория другого государства. А в Саудовской Аравии, к примеру, атеистам грозит смертная казнь через отрубание головы, а женщину, уличенную в прелюбодеянии, могут до смерти забить камнями. Но жители ближайших домов в соседстве с небольшой территорией Саудовской Аравии не видят ничего необычного. По крайней мере, так ответили несколько прохожих на улице. Солидный немолодой господин, который выгуливал рядом с детской площадкой русскую борзую, сказал «Эху», что знает об убийстве саудовского журналиста в дипмиссии в Стамбуле, но по поводу соседства с посольством не беспокоится

Саудовской Аравии в Москве в свое время выделили сразу несколько зданий, они расположены за огороженной территорией в двух шагах от Счетной палаты. Фотографировать дипмиссию запрещено, сказали полицейские и предупредили, что будут вынуждены задержать. В этом случае придется объяснять, с какой целью были сделаны снимки режимного объекта. По словам сотрудников МВД, это обычная практика, и никакого усиления охраны из-за событий в Стамбуле не было.

Власти Саудовской Аравии убийство журналиста отрицают.

Комментарии

16

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perestarok 12 октября 2018 | 18:16

"Пропавший журналист Джамаль Хашогги был убит и расчленен в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле"

Значит так надо было. Саудовская Аравия - друг американской демократии.

andreyfilippov 12 октября 2018 | 18:30

perestarok: >Саудовская Аравия - друг американской демократии.
-------------------------------
Конечно, и Трампутин легко простил своего лоханутого почитателя, который уговорил саудовцев показать кидорасам из ГРУ - как нужно уничтожать предателей.

perestarok 12 октября 2018 | 18:37

andreyfilippov: " как нужно уничтожать предателей."

А с предателями всегда так поступают. И в этом есть смысл. А особенно много предателей с украинскими фамилиями.

dobrabi 12 октября 2018 | 18:54

Хорошо иметь своё посольство. Хочешь - расчленяй, не хочешь - не расчленяй. Свобода. Как есть, свобода.
Не то, что в консульстве. Там и захочешь расчленить - а не дадут. Скажут: иди в посольство, там и расчленяй.

Ну, за свободу. За нашу, посольскую свободу!

andreyfilippov 12 октября 2018 | 18:57

perestarok: >А с предателями всегда так поступают. И в этом есть смысл
--------------------------
Так то саудовцы - к ним даже туристы ездят смотреть, как они мастерски и без мучений для осужденного отсекают головы на площади. А путинские херои России - только по анаше с проституткам профи, под стать своему начальнику.

sneg1111 12 октября 2018 | 18:20

Ну вот. Как теперь быть " свободной " прессе. Ведь не обвинишь друга США, в чём обвиняешь Россию. Придётся ждать инструкций из Вашингтона.

yralez 12 октября 2018 | 18:21

Запредельно......но похоже,мы тоже не удивляемся.
Свои дипмиссии приучили.

contsignal 12 октября 2018 | 19:02

yralez: >мы тоже не удивляемся

Им есть к кого брать пример.
Расчленить одного журналиста это все-таки меньшее зло чем расстрелять свадьбу, группу журналистов с детьми. Судьба Ассанжа это запредельно каждый день.

chapter_2 12 октября 2018 | 18:25

А не вершатся ли мокрые дела в посольстве Саудовской Аравии в Москве?

perestarok 12 октября 2018 | 18:41

chapter_2: "А не вершатся ли мокрые дела в посольстве Саудовской Аравии в Москве?"

А надо узнать, покупают ли они плавиковую кислоту?

dubitabam 12 октября 2018 | 18:43

chapter_2: А не вершатся ли мокрые дела в посольстве Саудовской Аравии в Нью Йорке?

dubitabam 12 октября 2018 | 18:41

Омэрика уже составляет "список Джамаля"? Санкции? Вопли?Сопли? Истерики? Цветная революция? Не? Не будет? А шо так?
А, то ж саудиты... лучшие друзья омерики

ox1 12 октября 2018 | 18:44

Убили, расчленили, а дальше? Приготовили и съели или на помойку свезли, какая-то незавершенка получается.

valtameri 12 октября 2018 | 18:44

Расчленёнка атеистов - норма закона. РПЦ ищё расти и расти.

sasass 12 октября 2018 | 18:56

Посольство везде рассадник преступности и в век Интернета их пора ликвидировать на законодательном уровне везде...

rus095 12 октября 2018 | 18:57

Почему то правозащитнички,которые на Эхе визжат про нарушение прав человека в России, про кровавый мордор,так вот все эти крикуны почему то все дружно молчат- ну нельзя же нападать на союзника США! Вывод для них один- сам журналист виноват!

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