Кремль: Россия обещает защищать православных на Украине, если против них будут осуществляться насильственные действия
Так в Кремле прокомментировали вчерашнее решение Константинопольского синода, который сделал шаги на пути к признанию автокефальной Украинской православной церкви. Как сказал пресс-секретарь резидента Дмитрий Песков, в отношении православных Россия будет вести себя, как в отношении русскоязычных.
Песков добавил, что защита православных на территории Украины будет осуществляться исключительно политико-дипломатическими методами.
Член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков предложил созвать в Москве чрезвычайный Всеправославный собор для низложения патриарха Варфоломея и его синода.
Такие заявления и предложения дискредитируют Московскую патриархию, — считает дьякон Андрей Кураев.
Между тем, Русская православная церковь обещает жестко и решительно ответить на заявления Константинополя в отношении Украины.
Православная церковь всегда была плотно связана со светской властью в отличие от католицизма, — сказал в эфире нашей радиостанции журналист, историк Николай Сванидзе. Так что, по его словам, развитие событий тогда и сейчас вполне логичны.
В РПЦ между тем говорят о необходимости созвать всеправославный собор, посвященный ситуации на Украине.
Комментарии38
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neprostotak 12 октября 2018 | 18:09
протоиерей Андрей Новиков предложил созвать в Москве чрезвычайный Всеправославный собор для низложения патриарха Варфоломея и его синода.
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Правильно!
Надо наложить анафему не только на Варфоломея, но и на весь Константинополь!!!
Пyйло превратил страну из «Большой восьмёрки» в недообразование под санкциями и никем не признанными границами, а Гундяй превратит РПЦ в раскольничью секту свидетелей лишней хромосомы!
alex_0049 12 октября 2018 | 18:25
..Константинополь стал иудой повёл православие к расколу...
..он должен быть низложен.... как противоречие единой церкви не соответствует статусу....
я католик но не могу смотреть когда людей делят на своих и чужих.....
kottigr1 12 октября 2018 | 18:36
alex_0049: Кремль: Россия обещает защищать православных на Украине
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И для этого снова отправят на Донбасс кадыровцев ?
minerr 12 октября 2018 | 18:53
kottigr1: А отправлять дудаевцев и басаевцев в Киев, а затем на Донбасс это нормально?
kottigr1 12 октября 2018 | 18:56
minerr: Конечно нормально.. Путин чеченцам ещё за Грозный не ответил !
ura_123 12 октября 2018 | 19:07
minerr: Дудаевцы это хто??? Кто на ком стоял (с)
speculyant 12 октября 2018 | 18:53
kottigr1: Да уж... Как только кремль кого-то или что-то начинает защищать,тут же трупы,беженцы,разруха появляются там,где их до "защиты" не было. Тревожно как-то.
gs1112 12 октября 2018 | 18:54
"...протоиерей Андрей Новиков предложил созвать в Москве чрезвычайный Всеправославный собор для низложения патриарха Варфоломея"
Мания величия прет из сотрудников ФС. простите священнослужителей РПЦ.
ymnikymnik 12 октября 2018 | 18:41
alex_0049:
РПЦ МП придумал Сталин он же безбожий так что РПЦ это сталинская секта ни какой отношение к вере не имеют !
novirusic 12 октября 2018 | 19:10
alex_0049: Голубок, ты наглый лжец и идиот, а не католик.
Такой же идиот как и протоиерей Андрей Новиков, который предложил созвать в Москве чрезвычайный Всеправославный собор для низложения патриарха Варфоломея и его синода.
Первое - всеправославных соборов за всю историю православия пока не было.
Смещение глав поместных церквей не входит в компетенцию Всеправославного собора.
Сделать это может только сама поместная церковь.
Тупенький, то что делает Вселенский Патриарх как и ведет к преодолению раскола православных в Украине.
Украина будет иметь собственную единую православную церковь как и Румыния, Болгария, Сербия, Армения, Грузия и т.д.
hz6691 12 октября 2018 | 18:13
В защиту бога не верят ...
archibald_dandy_esquire 12 октября 2018 | 18:20
hz6691:
ну, вот и рэпэцэ уже завизжала:
#путен-ввяди-вайска!!!
nitinol 12 октября 2018 | 18:24
Защищать одних православных от других православных? Большего бреда я не слышал...
minerr 12 октября 2018 | 18:55
nitinol: И давно бандеровцы стали православными?
zztop1960 12 октября 2018 | 19:09
minerr: А ты когда стал православным ?
sergilio 12 октября 2018 | 18:14
Понятно! Будут возвращать киевскую Русь в родную гавань. (пенсионный возраст увеличат до 155 для Ж и до 165 для М)
us101 12 октября 2018 | 18:15
А план защиты был подготовлен вместе с планом религиозного раскола.
sva1 12 октября 2018 | 18:16
Ага уже представляю этих "православных" и эту "защиту". Но по сути очередной бздох - руки коротки у Путина стали еще более чем ранее. Кроме вони и мелких пакостей скорее не будет ничего, но на месте и людей и попов и гос. на Украине я бы подготовился и принял многие меры уже сейчас.
post_v 12 октября 2018 | 18:16
Член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков предложил созвать в Москве чрезвычайный Всеправославный собор для низложения патриарха Варфоломея и его синода.
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— Черная метка! Так я и думал, — проговорил он. — Где вы достали бумагу?.. Но что это? Ах вы, несчастные! Вырезали из Библии! Ну, будет уж вам за это! И какой дурак разрезал Библию?
(Р.Л.Стивенсон, "Остров сокровищ")
ura_123 12 октября 2018 | 18:17
Защищать православных от неправославных?
yralez 12 октября 2018 | 18:18
Политики=дипломатическими методами трудно будет......все диверсанты и убийцы ГРУ разоблачены.
croaker 12 октября 2018 | 18:21
Т.е. мы будем засылать диверсантов,задача которых провоцировать критические ситуации, кровавые столкновения,а уже потом посылать войска и развязывать войнушку?
ura_123 12 октября 2018 | 18:21
Со слов пескофф вывод такой,православные,чемодан-вокзал-Киевский вокзал! А дальше самоопределяйтесь,кто как может... Вон беглые из ОРДЛО ведь устраиваются,кто штукатуром,а кто на Ленинградке)))
mercer57 12 октября 2018 | 18:26
пИськов грозится ведь московская гебня в
рясах одним махом потеряла 40 млн. паствы.
riots 12 октября 2018 | 18:28
На танках с хоругвами ?
# отцепитесь
niknov 12 октября 2018 | 18:28
А какой толк вообще с РПЦ ? На этот вопрос ни у кого не будет ответа.
sva1 12 октября 2018 | 18:55
niknov: niknov: Да, ну - "тоже мне бином Ньютона"
1. польза - кража бобла из бюджета, обирание легковерных прихожан
2. польза шпионаж внешний и внутренний
3. польза оболванивание и растление легковерных
А или вы о пользе не для иерархов РПЦ и "Кремля" а для людей вообще и христиан и православных (воцерквленных) в частности? Ну тут есть пристойные иногда и хорошие попы с призванием служения Богу и людям, а в остальном ............... У других ветвей Христиан, тоже плоховато, но в РПЦ - особо сейчас с этим очень плохо.
niknov 12 октября 2018 | 19:19
sva1: "Попы с призванием" - такие же обманщики, только вы об этом не знаете.
benin_papa__ 12 октября 2018 | 18:31
Всеправославный, стало быть...
Хотелось бы первую пятерку стран из гундяевского войска услышать.
bbob 12 октября 2018 | 18:39
А в самой России Россия не хочет защитить православных? Ну, например, православного Алексея Навального, против которого постоянно осуществляются насильственные действия, то ментами, то титушками
niknov 12 октября 2018 | 18:41
Прыгнут, прыгнут, дело во времени.
sadda 12 октября 2018 | 18:42
Старика Кабаева хлебом не корми, дай кого-нибудь позащищать на стороне..... О своем народе бы лучше заботился, ушлепок.
olgalevtova 12 октября 2018 | 18:43
ужас, опять повод поприставать к украине ((
alena01 12 октября 2018 | 18:50
Конечно...
Ведь быть православным без Гундяева нельзя...
Этак можно договориться до того, что Россия сможет жить без шибздика...
anemon 12 октября 2018 | 18:53
Значит, будут провокации очередных Гиркиных-Бородаев и Бошировых-Петровых. Те ещё защитнички православных!
gregor 12 октября 2018 | 18:56
Вампир всегда хочет крови .
Невежество тьму бездорожье и не иметь друзей .
odiniznas 12 октября 2018 | 19:10
Исключительно "политико-дипломатическими методами" - это которыми, как в Крыму?
ly4_sveta 12 октября 2018 | 19:19
Самое интересное, что в Украине тишина. Все довольны,
никого не притесняют, по опросам общественного мнения
люди хотят отделения и самостоятельности, а в России опять
начинают раздувать и нагнетать, запугивать и угрожать. Что
за власть такая? Агрессия и ненависть так и прет через край,
покой этой кровавой гэбне только снится, а может быть даже
и не снится уже, все погрязли во враньё, в войнах, захватах,
провокациях, шантаже и прочих преступных действиях.
А нападать не надо было на украинские земли, отхватывать себе
чужие куски, развязывая военные действия. Так что все вопросы
к Путину и со стороны Пескова тоже, а ваша кровавая защита
известна всем. От вашей власти порядочные и приличные люди
бегут и прячутся, как от чумы! Достали уже весь цивилизованный
мир чекистской жестокостью и дикостью.