Кремль: Россия обещает защищать православных на Украине, если против них будут осуществляться насильственные действия

Так в Кремле прокомментировали вчерашнее решение Константинопольского синода, который сделал шаги на пути к признанию автокефальной Украинской православной церкви. Как сказал пресс-секретарь резидента Дмитрий Песков, в отношении православных Россия будет вести себя, как в отношении русскоязычных.

Песков добавил, что защита православных на территории Украины будет осуществляться исключительно политико-дипломатическими методами.



Член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков предложил созвать в Москве чрезвычайный Всеправославный собор для низложения патриарха Варфоломея и его синода.

Такие заявления и предложения дискредитируют Московскую патриархию, — считает дьякон Андрей Кураев.

Между тем, Русская православная церковь обещает жестко и решительно ответить на заявления Константинополя в отношении Украины.

Православная церковь всегда была плотно связана со светской властью в отличие от католицизма, — сказал в эфире нашей радиостанции журналист, историк Николай Сванидзе. Так что, по его словам, развитие событий тогда и сейчас вполне логичны.

В РПЦ между тем говорят о необходимости созвать всеправославный собор, посвященный ситуации на Украине.