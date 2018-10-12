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18:06, 12 октября 2018

Кремль: Россия обещает защищать православных на Украине, если против них будут осуществляться насильственные действия

Так в Кремле прокомментировали вчерашнее решение Константинопольского синода, который сделал шаги на пути к признанию автокефальной Украинской православной церкви. Как сказал пресс-секретарь резидента Дмитрий Песков, в отношении православных Россия будет вести себя, как в отношении русскоязычных.

Песков добавил, что защита православных на территории Украины будет осуществляться исключительно политико-дипломатическими методами.

Член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков предложил созвать в Москве чрезвычайный Всеправославный собор для низложения патриарха Варфоломея и его синода.

Такие заявления и предложения дискредитируют Московскую патриархию, — считает дьякон Андрей Кураев.

Между тем, Русская православная церковь обещает жестко и решительно ответить на заявления Константинополя в отношении Украины.

Православная церковь всегда была плотно связана со светской властью в отличие от католицизма, — сказал в эфире нашей радиостанции журналист, историк Николай Сванидзе. Так что, по его словам, развитие событий тогда и сейчас вполне логичны.

В РПЦ между тем говорят о необходимости созвать всеправославный собор, посвященный ситуации на Украине.

Комментарии

38

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neprostotak 12 октября 2018 | 18:09

протоиерей Андрей Новиков предложил созвать в Москве чрезвычайный Всеправославный собор для низложения патриарха Варфоломея и его синода.
================================================
Правильно!
Надо наложить анафему не только на Варфоломея, но и на весь Константинополь!!!
Пyйло превратил страну из «Большой восьмёрки» в недообразование под санкциями и никем не признанными границами, а Гундяй превратит РПЦ в раскольничью секту свидетелей лишней хромосомы!

(комментарий скрыт)

alex_0049 12 октября 2018 | 18:25



..Константинополь стал иудой повёл православие к расколу...

..он должен быть низложен.... как противоречие единой церкви не соответствует статусу....

я католик но не могу смотреть когда людей делят на своих и чужих.....

kottigr1 12 октября 2018 | 18:36

alex_0049: Кремль: Россия обещает защищать православных на Украине
----------------------------------------------------------
И для этого снова отправят на Донбасс кадыровцев ?

minerr 12 октября 2018 | 18:53

kottigr1: А отправлять дудаевцев и басаевцев в Киев, а затем на Донбасс это нормально?

kottigr1 12 октября 2018 | 18:56

minerr: Конечно нормально.. Путин чеченцам ещё за Грозный не ответил !

ura_123 12 октября 2018 | 19:07

minerr: Дудаевцы это хто??? Кто на ком стоял (с)

speculyant 12 октября 2018 | 18:53

kottigr1: Да уж... Как только кремль кого-то или что-то начинает защищать,тут же трупы,беженцы,разруха появляются там,где их до "защиты" не было. Тревожно как-то.

gs1112 12 октября 2018 | 18:54

"...протоиерей Андрей Новиков предложил созвать в Москве чрезвычайный Всеправославный собор для низложения патриарха Варфоломея"
Мания величия прет из сотрудников ФС. простите священнослужителей РПЦ.

ymnikymnik 12 октября 2018 | 18:41

alex_0049:
РПЦ МП придумал Сталин он же безбожий так что РПЦ это сталинская секта ни какой отношение к вере не имеют !

novirusic 12 октября 2018 | 19:10

alex_0049: Голубок, ты наглый лжец и идиот, а не католик.
Такой же идиот как и протоиерей Андрей Новиков, который предложил созвать в Москве чрезвычайный Всеправославный собор для низложения патриарха Варфоломея и его синода.

Первое - всеправославных соборов за всю историю православия пока не было.
Смещение глав поместных церквей не входит в компетенцию Всеправославного собора.
Сделать это может только сама поместная церковь.
Тупенький, то что делает Вселенский Патриарх как и ведет к преодолению раскола православных в Украине.
Украина будет иметь собственную единую православную церковь как и Румыния, Болгария, Сербия, Армения, Грузия и т.д.

(комментарий скрыт)

hz6691 12 октября 2018 | 18:13

В защиту бога не верят ...

archibald_dandy_esquire 12 октября 2018 | 18:20

hz6691:
ну, вот и рэпэцэ уже завизжала:
#путен-ввяди-вайска!!!

nitinol 12 октября 2018 | 18:24

Защищать одних православных от других православных? Большего бреда я не слышал...

minerr 12 октября 2018 | 18:55

nitinol: И давно бандеровцы стали православными?

zztop1960 12 октября 2018 | 19:09

minerr: А ты когда стал православным ?

sergilio 12 октября 2018 | 18:14

Понятно! Будут возвращать киевскую Русь в родную гавань. (пенсионный возраст увеличат до 155 для Ж и до 165 для М)

us101 12 октября 2018 | 18:15

А план защиты был подготовлен вместе с планом религиозного раскола.

sva1 12 октября 2018 | 18:16

Ага уже представляю этих "православных" и эту "защиту". Но по сути очередной бздох - руки коротки у Путина стали еще более чем ранее. Кроме вони и мелких пакостей скорее не будет ничего, но на месте и людей и попов и гос. на Украине я бы подготовился и принял многие меры уже сейчас.

post_v 12 октября 2018 | 18:16

Член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков предложил созвать в Москве чрезвычайный Всеправославный собор для низложения патриарха Варфоломея и его синода.
===============================================

— Черная метка! Так я и думал, — проговорил он. — Где вы достали бумагу?.. Но что это? Ах вы, несчастные! Вырезали из Библии! Ну, будет уж вам за это! И какой дурак разрезал Библию?

(Р.Л.Стивенсон, "Остров сокровищ")

ura_123 12 октября 2018 | 18:17

Защищать православных от неправославных?

yralez 12 октября 2018 | 18:18

Политики=дипломатическими методами трудно будет......все диверсанты и убийцы ГРУ разоблачены.

(комментарий скрыт)

croaker 12 октября 2018 | 18:21

Т.е. мы будем засылать диверсантов,задача которых провоцировать критические ситуации, кровавые столкновения,а уже потом посылать войска и развязывать войнушку?

ura_123 12 октября 2018 | 18:21

Со слов пескофф вывод такой,православные,чемодан-вокзал-Киевский вокзал! А дальше самоопределяйтесь,кто как может... Вон беглые из ОРДЛО ведь устраиваются,кто штукатуром,а кто на Ленинградке)))

mercer57 12 октября 2018 | 18:26

пИськов грозится ведь московская гебня в
рясах одним махом потеряла 40 млн. паствы.

riots 12 октября 2018 | 18:28

На танках с хоругвами ?
# отцепитесь

niknov 12 октября 2018 | 18:28

А какой толк вообще с РПЦ ? На этот вопрос ни у кого не будет ответа.

sva1 12 октября 2018 | 18:55

niknov: niknov: Да, ну - "тоже мне бином Ньютона"
1. польза - кража бобла из бюджета, обирание легковерных прихожан
2. польза шпионаж внешний и внутренний
3. польза оболванивание и растление легковерных

А или вы о пользе не для иерархов РПЦ и "Кремля" а для людей вообще и христиан и православных (воцерквленных) в частности? Ну тут есть пристойные иногда и хорошие попы с призванием служения Богу и людям, а в остальном ............... У других ветвей Христиан, тоже плоховато, но в РПЦ - особо сейчас с этим очень плохо.

niknov 12 октября 2018 | 19:19

sva1: "Попы с призванием" - такие же обманщики, только вы об этом не знаете.

benin_papa__ 12 октября 2018 | 18:31

Всеправославный, стало быть...
Хотелось бы первую пятерку стран из гундяевского войска услышать.

bbob 12 октября 2018 | 18:39

А в самой России Россия не хочет защитить православных? Ну, например, православного Алексея Навального, против которого постоянно осуществляются насильственные действия, то ментами, то титушками

niknov 12 октября 2018 | 18:41

Прыгнут, прыгнут, дело во времени.

sadda 12 октября 2018 | 18:42

Старика Кабаева хлебом не корми, дай кого-нибудь позащищать на стороне..... О своем народе бы лучше заботился, ушлепок.

olgalevtova 12 октября 2018 | 18:43

ужас, опять повод поприставать к украине ((

alena01 12 октября 2018 | 18:50

Конечно...
Ведь быть православным без Гундяева нельзя...
Этак можно договориться до того, что Россия сможет жить без шибздика...

anemon 12 октября 2018 | 18:53

Значит, будут провокации очередных Гиркиных-Бородаев и Бошировых-Петровых. Те ещё защитнички православных!

gregor 12 октября 2018 | 18:56

Вампир всегда хочет крови .
Невежество тьму бездорожье и не иметь друзей .

odiniznas 12 октября 2018 | 19:10

Исключительно "политико-дипломатическими методами" - это которыми, как в Крыму?

ly4_sveta 12 октября 2018 | 19:19

Самое интересное, что в Украине тишина. Все довольны,
никого не притесняют, по опросам общественного мнения
люди хотят отделения и самостоятельности, а в России опять
начинают раздувать и нагнетать, запугивать и угрожать. Что
за власть такая? Агрессия и ненависть так и прет через край,
покой этой кровавой гэбне только снится, а может быть даже
и не снится уже, все погрязли во враньё, в войнах, захватах,
провокациях, шантаже и прочих преступных действиях.
А нападать не надо было на украинские земли, отхватывать себе
чужие куски, развязывая военные действия. Так что все вопросы
к Путину и со стороны Пескова тоже, а ваша кровавая защита
известна всем. От вашей власти порядочные и приличные люди
бегут и прячутся, как от чумы! Достали уже весь цивилизованный
мир чекистской жестокостью и дикостью.

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