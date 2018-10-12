Специалисты РКК «Энергия» начали изучение спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-10»
Он накануне аварийно приземлился в Казахстане. Специалистам предстоит расшифровать телеметрическую информацию, итоговые документы по состоянию системы спасения должны быть подготовлены для доклада руководству предприятия к сегодняшнему вечеру. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли. Официально эту информацию в РКК «Энергия» не комментируют.
Что касается возобновления полетов, то источник Интерфакса говорит, что первый после аварии пилотируемый «Союз» может стартовать в конце ноября.
В случае, если на МКС не прибудет новый экипаж, а срок пребывания космонавтов, которые сейчас работают на станции, она может быть подвергнута консервации. Об этом рассказал исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев.
Крикалев добавил, что пока не будет выявлена и устранена причина аварии, новых пилотируемых запусков не будет.
Комментарии10
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huyt 12 октября 2018 | 18:10
Может сначала в космос на ракете Рогозина отправить, а потом уже и космонавтов?
arabtom 12 октября 2018 | 18:59
huyt: Выявить то причину они выявят, вот только как устранять будут? Причина эта ясна и ежику, и называется путинская вертикаль. Они что, сами себя увольнять будут - стрелочниками тут не отделаешься - в следующий раз, могут быть человеческие жертвы.
vova6_let 12 октября 2018 | 18:14
Есть же готовые "Прогрессы", которые практически не падают, сажай туда экипаж и отправляй ! Да, и рогозина туда же !
arabtom 12 октября 2018 | 19:12
vova6_let: Раскрою вам страшную тайну - беспилотный грузовой космический корабль "Прогресс" выводится на орбиту ракетой "Союз", которая собственно, и грохнулась в данном случае, а корабль "Союз" боле-менее благополучно вернулся на землю. А корабль "Прогресс" - это такой космический ж/д контейнер - никакой экипаж туда посадить нельзя)))
sensei54 12 октября 2018 | 18:31
МКС может быть подвергнута консервации.
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Логично. "Уничтожение" МКС даст нам фору.
Гениально простой способ догнать США в космосе.
minerr 12 октября 2018 | 18:38
sensei54: Т. е. даже в далёкой перспективе ты отказываешь американцам в пилотируемых полётах?
sensei54 12 октября 2018 | 18:41
minerr: Не я, а ваш сортирный вождь. Это его хотелка.
minerr 12 октября 2018 | 18:57
sensei54: Так это "сортирный вождь" не даёт американцам самим летать в космос? Действительно всемогущий.
sensei54 12 октября 2018 | 19:10
minerr: Я разве сказал "не даёт"? Я сказал - это его хотелка.
Такая же, как и фотонная ракета с пропеллером из его мультика.
encopresis 12 октября 2018 | 18:54
Что за бред? Спускаемый аппарат нормально отработал в аварийном режиме, совсем другие блоки надо изучать, если их нашли.