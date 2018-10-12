Специалисты РКК «Энергия» начали изучение спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-10»

Он накануне аварийно приземлился в Казахстане. Специалистам предстоит расшифровать телеметрическую информацию, итоговые документы по состоянию системы спасения должны быть подготовлены для доклада руководству предприятия к сегодняшнему вечеру. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли. Официально эту информацию в РКК «Энергия» не комментируют.



Что касается возобновления полетов, то источник Интерфакса говорит, что первый после аварии пилотируемый «Союз» может стартовать в конце ноября.



В случае, если на МКС не прибудет новый экипаж, а срок пребывания космонавтов, которые сейчас работают на станции, она может быть подвергнута консервации. Об этом рассказал исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев.



Крикалев добавил, что пока не будет выявлена и устранена причина аварии, новых пилотируемых запусков не будет.