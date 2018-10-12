Левый фронт провёл акцию протеста около ЦИКа
Левый фронт провёл акцию протеста около ЦИКа в связи с попытками отменить регистрацию кандидата от КПРФ на губернаторских выборах в Хакасии. Об этом «Эху Москвы» сообщил координатор левого фронта Сергей Удальцов.
Удальцов добавил, что во время акции присутствовало много полиции, и были попытки задержания протестующих.
Комментарии3
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j_partizan 12 октября 2018 | 18:32
Левый фронт - сила народа!
henry52 12 октября 2018 | 18:38
j_partizan: "Левые" -- такие же козлы, как и те против кого они якобы протестуют...
henry52 12 октября 2018 | 18:33
" Удальцов добавил, что во время акции присутствовало много полиции, и были попытки задержания протестующих. "
Только попытки? Чета менты вдруг оробели...