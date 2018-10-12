Левый фронт провёл акцию протеста около ЦИКа в связи с попытками отменить регистрацию кандидата от КПРФ на губернаторских выборах в Хакасии. Об этом «Эху Москвы» сообщил координатор левого фронта Сергей Удальцов.

Удальцов добавил, что во время акции присутствовало много полиции, и были попытки задержания протестующих.