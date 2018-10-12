Евкуров: Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией было подписано «стихийно»

Об этом в интервью РБК сказал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Он добавил, что одной из причин появления документа стал конфликт из-за дорожных работ.

При это Евкуров добавил, что несмотря на «стихийное» подписание соглашения, подготовка к нему длилась месяц до встречи с Кадыровым