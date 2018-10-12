Евкуров: Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией было подписано «стихийно»
Об этом в интервью РБК сказал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Он добавил, что одной из причин появления документа стал конфликт из-за дорожных работ.
При это Евкуров добавил, что несмотря на «стихийное» подписание соглашения, подготовка к нему длилась месяц до встречи с Кадыровым
Комментарии12
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tv_victim 12 октября 2018 | 18:06
Месяц готовил, а подмахнул не глядя? Это как? А где юридическая служба, куча советников, референты и прочая рать, которой окружены все наши мурководители?
huyt 12 октября 2018 | 18:08
tv_victim: А что Чечня и Ингушетия уже не Россия,раз подписывают всякие договора о границах между собой ?
zztop1960 12 октября 2018 | 18:51
tv_victim: Просто у Москвы нету денег платить дань Чечне , вот и отдают землицею с нефтью , потом Ставропольский край отдадут , обратно хозяевам
sergilio 12 октября 2018 | 18:19
"Я не хотел, я машинально, Остап Ибрагимович!"(с)
scholastic 12 октября 2018 | 18:23
Цитировал уже эту новость от 28.08. 2012, но нужно ещё раз:
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров высказался против пересмотра устоявшейся административной границы между Ингушетией и Чечней. Он пишет в своем блоге, что попытка изменить сложившиеся отношения "приведет к конфликту".
Евкуров напомнил, что "границы устоялись не только между республиками, но и между унитарными предприятиями, министерствами и т.д.". Он также подчеркнул, что высказывает официальное мнение руководства Ингушетии.
Очень стихийно, да. Реально Кадыров с начала 10-х годов этого добивался, а Евкуров отбрехивался. Дорожные работы, как же
croaker 12 октября 2018 | 18:25
Значит,никудышний ты руководитель республики.И народ правильно требует твоей отставки.
zztop1960 12 октября 2018 | 18:46
croaker: Нечаянно 17 % территории отдал , это как РФ нечаянно отдала бы Польше Калининградскую ,Псковскую и Новгородскую области
citizeneco 12 октября 2018 | 18:37
Отработал назад, видимо, его народ не поддержал и руководящее кресло под ним зашаталось.
tcheslav 12 октября 2018 | 18:49
Послушайте все интервью для РБК, не выдирайте отдельные фразы.
monik_7 12 октября 2018 | 19:17
Стихийно - ( от слова стихия) означает внезапно, независимо от воли. С каких пор это слово стало синонимом слову ошибочно? Бедный русски
vova6_let 12 октября 2018 | 19:24
Понятно-пытки: баня, выпивка, девочки...
ly4_sveta 12 октября 2018 | 19:24
Конечно, стихийно. Прискакал Кадыров и сказал, тряся
золотым пистолетом, что - или ты подписываешь соглашение,
или будешь строить дороги, орошать земли, выращивать
цветы и ухаживать за газонами.