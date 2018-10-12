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18:02, 12 октября 2018

Чеченец, которого Кадыров раскритиковал за хамство в московском автобусе, будет заниматься уборкой улиц в Грозном

Вопрос трудоустройства хулигана был решен на уровне высшего руководства Чеченской республики.

Столичная карьера 20-летнего Турпала Хусиева, жителя чеченского аула Автуры, завершилась весьма стремительно – теперь за его трудовыми свершениями на поприще городского благоустройства будет следить вся Чечня. Отличившемуся «трамвайным хамством» мужчине предстоит повременить со строительными специальностями и заняться ручным сбором мусора, поливом деревьев, а с наступлением зимы – видимо, и расчисткой снега. Среди местного населения, надо сказать, не самая престижная работа. Место нашлось буквально за сутки после публикации блога Рамзана Кадырова.

В ночь на четверг лидер республики после просмотра размещенного в ютьюбе ролика с голосом своего земляка, сразу во всех своих социальных сетях разместил пост. Он потребовал немедленных извинений перед подростком в которого полетела жестяная банка и в адрес которого были отпущены грубые слова. Кадыров потребовал ближайшим рейсом вернуться в Грозный. Так и произошло. Но сначала Хусиев опубликовал ролик с извинениями на русском. На ЧГТРК вышел 10 минутный сюжет, где Турпал Хусиев, глядя в пол, уже на чеченском говорит об извинениях, выступают муфтий Чечни Салах Межиев, отец Хусиева, чиновники, будущий работодатель парня, директор МУП «Сурсад» Хасан Асаков и даже сам пострадавший москвич Ярослав Смирнов.

«Чтобы он не утруждал себя поисками работы, на месте же был решен вопрос его трудоустройства», написал Рамзан Кадыров. Теперь Хасиев – сотрудник муниципального предприятия. Сегодня Кадыров подводил итоги празднования 200-летия Грозного и на совещании отмечал, что работы много.

В своем новом блоге Кадыров отметил, что любой житель Чечни, где бы он ни находился, должен выполнять правила поведения в обществе.

Комментарии

18

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kryimzdick 12 октября 2018 | 18:07

Вот ни разу не интересна эта постановка.

meteor1908 12 октября 2018 | 18:08

Интересно, что ждёт патриарха Варфоломея? Отделается извинениями или будет мыть туалеты в Грозном?

kottigr1 12 октября 2018 | 18:29

meteor1908: Может быть Владимиру Владимировичу Путину теперь уже можно отчитаться перед избирателями о создании новых 25 000 000 рабочих мест для россиян ? Ведь для этого теперь достаточно бросить банку в любого пассажира российского автобуса с криком «Ахмат – сила» и послать видео через соцсети на страничку Рамзана Кадырова..

dvdd 12 октября 2018 | 19:07

kottigr1: и ещё вопрос не даёт покоя, если крикнуть "Ахмат - не сила!", что будет?

kottigr1 12 октября 2018 | 19:15

dvdd: если крикнуть "Ахмат - не сила!", что будет?
--------------------------------------------------------
Чеченцы в отместку крикнут "Спартак" - чемпион !

dvdd 12 октября 2018 | 19:21

kottigr1: Не, тогда уж "Спартак - не чемпион!"

(комментарий скрыт)

dedctolet 12 октября 2018 | 18:13

какая новость!А как там БошаровПетровМишкинШишкин поживают?

starokozlovicky2gus 12 октября 2018 | 18:19

Одного дикаря забрали, а всех остальных когда?

ringmenn 12 октября 2018 | 18:21

Ну что же, теперь он будет знать лично и детям своим расскажет и знакомым, что - АХМАТ НЕ СИЛА!!!

parasuk_ 12 октября 2018 | 18:24

У нас есть еще безработный навальный. Который никак не может найти работу и обирает доверчивых хомячков. Можно его тоже вызвать?

polikarpich 12 октября 2018 | 18:41

parasuk_: Вы и есть тот доверчивый хомячок?

parasuk_ 12 октября 2018 | 18:46

polikarpich: Я не хомячок и не доверчивый :) А вот малолетние быдланы уже сережки у мам воруют чтобы их зеленорожий кумир мог за границей лишний раз отдохнуть

polikarpich 12 октября 2018 | 19:07

parasuk_: Это что за фейк про серёжки? Навальнофобы придумали?
Да и не за границей он сейчас вовсе.

dvdd 12 октября 2018 | 19:10

polikarpich: он за границей быть не может, ему загранпаспорт не дают

zztop1960 12 октября 2018 | 18:26

А говорили чеченцы гордые ! А тут дедовщина , полы метёт по приказу

hrenvam 12 октября 2018 | 18:38

Убирает город...
Затем начнёт убирать кого надо...

rodnic 12 октября 2018 | 18:50

А я бы посмотрел "передачу", профессиональный интерес. Можно ссылку опубликовать?

rus4ca 12 октября 2018 | 19:24

хаха! культура на ручном управлении.
теперь в самых высоких кабинетах.

все прогнило королевтстве

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