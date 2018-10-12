Чеченец, которого Кадыров раскритиковал за хамство в московском автобусе, будет заниматься уборкой улиц в Грозном

Вопрос трудоустройства хулигана был решен на уровне высшего руководства Чеченской республики.

Столичная карьера 20-летнего Турпала Хусиева, жителя чеченского аула Автуры, завершилась весьма стремительно – теперь за его трудовыми свершениями на поприще городского благоустройства будет следить вся Чечня. Отличившемуся «трамвайным хамством» мужчине предстоит повременить со строительными специальностями и заняться ручным сбором мусора, поливом деревьев, а с наступлением зимы – видимо, и расчисткой снега. Среди местного населения, надо сказать, не самая престижная работа. Место нашлось буквально за сутки после публикации блога Рамзана Кадырова.

В ночь на четверг лидер республики после просмотра размещенного в ютьюбе ролика с голосом своего земляка, сразу во всех своих социальных сетях разместил пост. Он потребовал немедленных извинений перед подростком в которого полетела жестяная банка и в адрес которого были отпущены грубые слова. Кадыров потребовал ближайшим рейсом вернуться в Грозный. Так и произошло. Но сначала Хусиев опубликовал ролик с извинениями на русском. На ЧГТРК вышел 10 минутный сюжет, где Турпал Хусиев, глядя в пол, уже на чеченском говорит об извинениях, выступают муфтий Чечни Салах Межиев, отец Хусиева, чиновники, будущий работодатель парня, директор МУП «Сурсад» Хасан Асаков и даже сам пострадавший москвич Ярослав Смирнов.

«Чтобы он не утруждал себя поисками работы, на месте же был решен вопрос его трудоустройства», написал Рамзан Кадыров. Теперь Хасиев – сотрудник муниципального предприятия. Сегодня Кадыров подводил итоги празднования 200-летия Грозного и на совещании отмечал, что работы много.

В своем новом блоге Кадыров отметил, что любой житель Чечни, где бы он ни находился, должен выполнять правила поведения в обществе.