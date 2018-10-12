В Саратовской области уволена министр, которая рассуждала о достаточности прожиточного минимума, но сама при этом отказалась ограничить свои расходы на питание этой суммой.

7 тысяч рублей в месяц — такой прожиточный минимум для пенсионеров предлагает установить региональное министерство труда и занятости. Из них только 3,5 тысячи приходится на продукты питания. Эти цифры ведомство вынесло на рассмотрение местных депутатов. Коммунист Николай Бондаренко предложил министру труда Наталии Соколовой эксперимент – чиновница составит ему меню на 3,5 тысячи рублей и подскажет, где купить продукты по минимальным ценам, а депутат попробует на эту сумму прожить месяц. Министр заявила, что она – «хороший кулинар» и может приготовить из «макарошек» и курицы массу диетических блюд, однако от участия в эксперименте отказалась, ссылаясь на статус министра.

В мае этого года коммунисты приносили на заседание областной думы «потребительскую корзину», которая состояла из четверти свежего огурца, пакета с одной конфетой и печеньем, а также небольшого куска мяса. По их словам, это недельный рацион на одного пенсионера в рамках предложенных Минтрудом сумм.

По данным чиновников, установленный минтрудом прожиточный минимум будет выше фактического на 14%, саратовские пенсионеры на самом умудряются жить на 6 тысяч рублей в месяц. Это минимальный показатель в Приволжье.

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, в разговоре с которым и случились роковые для чиновницы высказывания, считает, что отставка Соколовой ничего не изменит в политике региона.

С ним согласен политолог Дмитрий Орешкин, по словам которого увольнение вполне предсказуемо, но никаких проблем решить оно не может.

По мнению Орешкина, министр из Саратова сказала ровно то, что думают многие чиновники, только её высказывания, как он выразился, были более выпуклыми.

Редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов также считает, что ничего из ряда вон выходящего для чиновничьей среды Наталья Соколова не произнесла.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин назвал увольнение чиновницы вынужденной мерой, на которую пришлось прийти главе региона.

Михаил Ходорковский считает, что существует запрос на громкие истории, восстанавливающие социальную справедливость. Об этом бывший глава ЮКОСа написал в своем Телеграм-канале. К таким историям он относит и увольнение саратовского министра, и то, что случилось с футболистами Кокориным и Мамаевым.