Суд в Турции освободил американского пастора Эндрю Брансона
Его обвиняли в связях с Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает вдохновителем попытки вооруженного госпереворота в 2016-м году. Суд признал пастора виновным в поддержке терроризма и приговорил его к 3-м годам и полутора месяцам тюрьмы. При этом Эндрю Брансону зачли время, проведенное под арестом. В результате его освободили в зале суда.
Из-за преследования пастора Вашингтон в августе ввел санкции против двух турецких министров, а президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на сталь и алюминий из Турции.
Комментарии3
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koshkaedu 12 октября 2018 | 17:43
Так надо и Израилю с Эрдоганом.
vezdehod 12 октября 2018 | 17:50
koshkaedu:
Так надо и Израилю с Эрдоганом.
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А при чём здесь ты приплёл Израиль- он чем перед тоьой провинился?
ramun 12 октября 2018 | 17:52
Эрдоган начинает трезветь.