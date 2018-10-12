Суд в Турции освободил американского пастора Эндрю Брансона

Его обвиняли в связях с Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает вдохновителем попытки вооруженного госпереворота в 2016-м году. Суд признал пастора виновным в поддержке терроризма и приговорил его к 3-м годам и полутора месяцам тюрьмы. При этом Эндрю Брансону зачли время, проведенное под арестом. В результате его освободили в зале суда.

Из-за преследования пастора Вашингтон в августе ввел санкции против двух турецких министров, а президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на сталь и алюминий из Турции.