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17:31, 12 октября 2018

Экс-глава РЖД Владимир Якунин пригрозил судом «Новой газете»

Об этом пишет РБК. Поводом стала статья, в которой обсуждаются версии убийства подмосковного следователя Евгении Шишкиной. В материале говорилось о возможной связи преступления с бизнес-интересами сына экс-главы РЖД. Якунин рассчитывает, что «Новая газета» принесет извинения. Он рассматривает возможность подать иск о защите чести, достоинства и репутации, — сказал РБК представитель экс-главы РЖД Григорий Левченко.

Комментарии

18

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sandro_007 12 октября 2018 | 17:34

Как-бы самому не загреметь под фанфары за шубохранилища.

danko1 12 октября 2018 | 17:37

sandro_007: А почему папенька выступает в защиту сыночка, которого он вовлёк в многочисленные преступления, будучи главой РЖД?
У него деточка несовершеннолетняя?

vilingrad 12 октября 2018 | 17:54

danko1: Он рассматривает возможность подать иск о защите чести, достоинства и репутации«
Чем меньше у путинца чести и достоинства- тем больше возможностей вчинить иск и выиграть все, что угодно. Ну, хоть убивать пока никого не планирует...

hz6691 12 октября 2018 | 17:37

Немецким судом? Или по месту воровства?

danko1 12 октября 2018 | 17:42

hz6691: Его и из Германии скоро попросят.
Англию, куда он с награбленным бежал, и где заплатил 2 млн. долларов фирме для того, чтобы отмыли награбленное им и сыночками, он уже был вынужден покинуть.
Земля уже всюду под ногами путинского ворья горит, только в России они безнаказанны.

natogrek 12 октября 2018 | 17:51

hz6691: Да наворовать-то он готов везде. Ему бы где честью и достоинством разжиться. Только и осталось, что газету терзать в надежде .что путинская власть в который раз не оставит папу с сыном своей тоже ворованной милостью.

satttana_perrrrkele 12 октября 2018 | 17:51

hz6691: - на Васильевский остров он пойдет умирать.... (по мотивам И.Бродского)
Если это религиознутое чмо припрётся в РФ, то тут ему и остаться придется. ПТН (ПНХ!) не любит тех, кто с ним ел глухаря, а потом убежал. Тут вам солсберецкие нравы: бутылка в зад и признают, что это был суицид

sadda 12 октября 2018 | 17:41

Ни чести, ни достоинства у путинской братии, но иски только так путинские суды удовлетворяют.

hiryrg 12 октября 2018 | 17:42

Странно, что немецкий хранитель шубохранилищ так разволновался? С чего бы это?

natayak 12 октября 2018 | 17:43

Репутация? Но репутация, как известно, это то, что люди говорят за спиной. Чем тут помогут вынужденные извинения?

don_ballon 12 октября 2018 | 17:46

Не факт, что выиграет. Вон, Лужков с Батуриной все суды в Москве выигрывали, на удивление просто, пока Юра, похожий на Бенито, мэрил в столице. Как только ушёл на пенсию, судьи стали капризничать. О какой чести и каком достоинстве речь, отдельный вопрос. Тут уж или ворованные миллиарды, или честь. Подонок, он и при лампасах подонок.

huyt 12 октября 2018 | 17:47

Эти жулики и воры совсем стыд потеряли.

tv_victim 12 октября 2018 | 17:52

Поздновато... Таперича здеся не то, что надысь.... Таперича второсортное жулье рискует нарваться на то, что тута называеццо законом... Тут и первостепенным жуликам хвост поджимают, а уж беглым патриотам - ваще без проблем!

shalunok 12 октября 2018 | 17:57

\\возможность подать иск о защите чести, достоинства и репутации\\
Также о намерении подать иск о защите чести, достоинства и репутации заявили проститутка Манька Соскина и вор в законе Вася Новосельский

sergilio 12 октября 2018 | 18:00

Сказал бы честно - "Ну да, убил, было дело". Всё равно ведь ничего за это не будет.

bekipp 12 октября 2018 | 18:00

Честь и достоинство - это единственное что у них осталось...

yralez 12 октября 2018 | 18:01

У чекистов руки длинные......достанут и из Лондона

henry52 12 октября 2018 | 18:02

Блин. Какая честь? Какое достоинство? Охреневаю...

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