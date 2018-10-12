Экс-глава РЖД Владимир Якунин пригрозил судом «Новой газете»
Об этом пишет РБК. Поводом стала статья, в которой обсуждаются версии убийства подмосковного следователя Евгении Шишкиной. В материале говорилось о возможной связи преступления с бизнес-интересами сына экс-главы РЖД. Якунин рассчитывает, что «Новая газета» принесет извинения. Он рассматривает возможность подать иск о защите чести, достоинства и репутации, — сказал РБК представитель экс-главы РЖД Григорий Левченко.
Комментарии18
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sandro_007 12 октября 2018 | 17:34
Как-бы самому не загреметь под фанфары за шубохранилища.
danko1 12 октября 2018 | 17:37
sandro_007: А почему папенька выступает в защиту сыночка, которого он вовлёк в многочисленные преступления, будучи главой РЖД?
У него деточка несовершеннолетняя?
vilingrad 12 октября 2018 | 17:54
danko1: Он рассматривает возможность подать иск о защите чести, достоинства и репутации«
Чем меньше у путинца чести и достоинства- тем больше возможностей вчинить иск и выиграть все, что угодно. Ну, хоть убивать пока никого не планирует...
hz6691 12 октября 2018 | 17:37
Немецким судом? Или по месту воровства?
danko1 12 октября 2018 | 17:42
hz6691: Его и из Германии скоро попросят.
Англию, куда он с награбленным бежал, и где заплатил 2 млн. долларов фирме для того, чтобы отмыли награбленное им и сыночками, он уже был вынужден покинуть.
Земля уже всюду под ногами путинского ворья горит, только в России они безнаказанны.
natogrek 12 октября 2018 | 17:51
hz6691: Да наворовать-то он готов везде. Ему бы где честью и достоинством разжиться. Только и осталось, что газету терзать в надежде .что путинская власть в который раз не оставит папу с сыном своей тоже ворованной милостью.
satttana_perrrrkele 12 октября 2018 | 17:51
hz6691: - на Васильевский остров он пойдет умирать.... (по мотивам И.Бродского)
Если это религиознутое чмо припрётся в РФ, то тут ему и остаться придется. ПТН (ПНХ!) не любит тех, кто с ним ел глухаря, а потом убежал. Тут вам солсберецкие нравы: бутылка в зад и признают, что это был суицид
sadda 12 октября 2018 | 17:41
Ни чести, ни достоинства у путинской братии, но иски только так путинские суды удовлетворяют.
hiryrg 12 октября 2018 | 17:42
Странно, что немецкий хранитель шубохранилищ так разволновался? С чего бы это?
natayak 12 октября 2018 | 17:43
Репутация? Но репутация, как известно, это то, что люди говорят за спиной. Чем тут помогут вынужденные извинения?
don_ballon 12 октября 2018 | 17:46
Не факт, что выиграет. Вон, Лужков с Батуриной все суды в Москве выигрывали, на удивление просто, пока Юра, похожий на Бенито, мэрил в столице. Как только ушёл на пенсию, судьи стали капризничать. О какой чести и каком достоинстве речь, отдельный вопрос. Тут уж или ворованные миллиарды, или честь. Подонок, он и при лампасах подонок.
huyt 12 октября 2018 | 17:47
Эти жулики и воры совсем стыд потеряли.
tv_victim 12 октября 2018 | 17:52
Поздновато... Таперича здеся не то, что надысь.... Таперича второсортное жулье рискует нарваться на то, что тута называеццо законом... Тут и первостепенным жуликам хвост поджимают, а уж беглым патриотам - ваще без проблем!
shalunok 12 октября 2018 | 17:57
\\возможность подать иск о защите чести, достоинства и репутации\\
Также о намерении подать иск о защите чести, достоинства и репутации заявили проститутка Манька Соскина и вор в законе Вася Новосельский
sergilio 12 октября 2018 | 18:00
Сказал бы честно - "Ну да, убил, было дело". Всё равно ведь ничего за это не будет.
bekipp 12 октября 2018 | 18:00
Честь и достоинство - это единственное что у них осталось...
yralez 12 октября 2018 | 18:01
У чекистов руки длинные......достанут и из Лондона
henry52 12 октября 2018 | 18:02
Блин. Какая честь? Какое достоинство? Охреневаю...