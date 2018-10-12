Экс-глава РЖД Владимир Якунин пригрозил судом «Новой газете»

Об этом пишет РБК. Поводом стала статья, в которой обсуждаются версии убийства подмосковного следователя Евгении Шишкиной. В материале говорилось о возможной связи преступления с бизнес-интересами сына экс-главы РЖД. Якунин рассчитывает, что «Новая газета» принесет извинения. Он рассматривает возможность подать иск о защите чести, достоинства и репутации, — сказал РБК представитель экс-главы РЖД Григорий Левченко.