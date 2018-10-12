В Саратовской области уволили министра труда, которая считает, что можно питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц

Решение принял губернатор Валерий Радаев. Он сказал, что для руководителя регионального министерства недопустимо пренебрежительное отношение к жизненно важным темам.

Про 3,5 тысячи рублей министр труда и занятости Наталья Соколова сказала во время спора с депутатом областной думы Николаем Бондаренко. При этом поучаствовать в эксперименте и попробовать питаться на эту сумму она отказалась.