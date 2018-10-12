В Саратовской области уволили министра труда, которая считает, что можно питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц
Решение принял губернатор Валерий Радаев. Он сказал, что для руководителя регионального министерства недопустимо пренебрежительное отношение к жизненно важным темам.
Про 3,5 тысячи рублей министр труда и занятости Наталья Соколова сказала во время спора с депутатом областной думы Николаем Бондаренко. При этом поучаствовать в эксперименте и попробовать питаться на эту сумму она отказалась.
Комментарии10
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vova6_let 12 октября 2018 | 17:40
Просто губер испугался, что его самого заставят питаться на 3.5 т.р.мес.
danko_bobka 12 октября 2018 | 17:49
vova6_let: предлагаю бабушку данко1, что бы энергию зря не тратила.
chapter_2 12 октября 2018 | 17:54
vova6_let: Одна древняя бабушка (ей больше 100 лет) уже на протяжении многих лет питается только одним куриным яйцом в день. На наши деньги это не более 200 рублей в месяц. Так что министр труда Саратовской области абсолютно права и увольнение ей следует опротестовать в суде.
sadda 12 октября 2018 | 17:43
Типа жить на гроши это нормально, а вот говорить вслух об этом не по-путински....
vargor 12 октября 2018 | 17:45
Правильно уволили. Но ведь такие же изверги все право-либеральные эгоисты. Как верно их назвал Навальный - людоеды.
huyt 12 октября 2018 | 17:45
Заставить бы её саму жить на 3 500.
forward 12 октября 2018 | 17:49
Ну, совсем дура! Совсем! Губернатору стало даже как то неудобно...
chubazzl 12 октября 2018 | 17:51
Ути-Пути-Елбасы, на верёвке три осы...
vilingrad 12 октября 2018 | 17:52
Поставят министра, который считает, что нельзя прожраться на 3,5 тыс. Какое облегчение, какая справедливость! Воздадим хвалу султану нашему, пусть его сапоги попирают Вселенную а его солнечный лик светит еще тысячу лет!
income 12 октября 2018 | 17:56
Я посчитал - можно! Примерно на такую сумму у меня кот и питается. Причем сюда входят и витамины, и лакомства, и электроэнергия на приготовление его еды.