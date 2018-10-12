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Эксклюзив Эха 17:07, 12 октября 2018

Увольнение министра труда Саратовской области после высказываний о прожиточном минимуме является PR-ходом – политолог

Увольнение министра труда Саратовской области Натальи Соколовой после высказываний о прожиточном минимуме является PR-ходом и показухой. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.
«В данной ситуации проблема в том, что региональные начальники страшно нервничают. Они видят, что Кремль ведет себя брутально, напоказ: берет нож и вырезает картофельные глазки из здорового тела путинской вертикали, чтобы все видели, как обстоят дела и как сурово настроены в высшем руководстве. Губернатору надо было показать, что он уловил волну, и продемонстрировать решительность: сбросить кого-то с красного крыльца на вилы возмущенной толпы. В данном случае этим чиновником оказалась Соколова», — пояснил Д.Орешкин.
С точки зрения политолога, таким образом губернатор «продемонстрировал Москве и, во вторую очередь, населению, что он тоже негодует, и что душой и телом он со страдающим народом». «Самый простой способ — принести кого-нибудь в жертву, желательно не слишком тяжеловесную фигуру. Вот он и принес», — уточнил Д.Орешкин.
При этом эксперт отметил, что «Соколова сказала ровно то, что не говорят, но думают практически все политические персонажи о пенсионной реформе». «Речь идет о том, что люди никуда не денутся, проживут, и очень даже неплохо. Власть прямо так и говорит: «Вот вам прибавка, вот прожиточный минимум, радуйтесь жизни». Другое дело, что Соколова позволила себе сформулировать это избыточно выпукло», — считает Д.Орешкин.
Он добавил, что при этом власть никак не решает проблему тяжелого положения пенсионеров в стране. «Прибавка больше не станет, ибо у федерального центра денег нет, а в регионах тем более. Единственное, что можно сделать — изображать кислое сочувствие», — заключил Д.Орешкин.

Комментарии

2

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danko1 12 октября 2018 | 17:21

Понятно, что показательная порка от тех, кто считает, что минимальная зарплата, прожиточный минимум, детские пособия и прочее - это роскошь, которая позволяет россиянам жить безбедно.

fadey_erei 12 октября 2018 | 17:42

danko1: Согласен с Орешкиным - чистый пиар.
"Перегретая" политика Кремля ввергает в ступор глав регионов - а тех колбасит от неопределенности.

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