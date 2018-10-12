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17:04, 12 октября 2018

Производитель потерпевшей аварию ракеты «Союз» начал внутреннюю проверку

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС. Между тем, источник РИА Новости говорит, что новую экспедицию на Международную космическую станцию могут отправить в середине ноября. Если на МКС не прибудет новый экипаж, а нынешнему нужно будет покидать станцию, ее могут подвергнуть консервации,— сказал исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев.

Авария произошла накануне. «Союз» должен был доставить Алексея Овчинина и Ника Хейга на МКС. Космонавт Роскосмоса и астронавт NASA приземлились в степи Казахстана.

Комментарии

6

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huyt 12 октября 2018 | 17:08

Наверно теперь только самоубийцы согласятся лететь на рогозинских космических аппаратах .Довели нашу славную космонавтику до "ручки". Вроде почти половина аппаратов и спутников в последнее время не может в космос выйти, всё падают.

tv_victim 12 октября 2018 | 17:20

Теперь кэ-э-эк накажет сам себя!

murad_manapov 12 октября 2018 | 17:27

пусть рагожа сам слетает сначала. батут ему в помощь

hz6691 12 октября 2018 | 17:40

А вблизи не было израильских F-16? С них станется!

arabtom 12 октября 2018 | 17:50

hz6691: Не, там на входе в Союз металлодетектор не успели поставить - америкос опять с дрелью прошел)))

vova6_let 12 октября 2018 | 17:56

То писали, что уже нашли причину аварии ( по-моему: клапан смывного бачка ), а теперь-снова поиск ? А завтра-новый результат ? И т.д. ? Смысл-то в этом есть, по-моему-чистый идиотизм.

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