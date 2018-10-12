Производитель потерпевшей аварию ракеты «Союз» начал внутреннюю проверку

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС. Между тем, источник РИА Новости говорит, что новую экспедицию на Международную космическую станцию могут отправить в середине ноября. Если на МКС не прибудет новый экипаж, а нынешнему нужно будет покидать станцию, ее могут подвергнуть консервации,— сказал исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев.

Авария произошла накануне. «Союз» должен был доставить Алексея Овчинина и Ника Хейга на МКС. Космонавт Роскосмоса и астронавт NASA приземлились в степи Казахстана.