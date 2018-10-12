В Саратове уволили министра труда региона Соколову, которая заявила, что можно питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц

При этом сама провести такой эксперимент министр отказалась. Депутат саратовской областной думы Николай Бондаренко выложил в интернет видео, на котором Соколова убеждает его, что прожить в месяц с бюджетом на еду в 3,5 тысячи достаточно просто.

Между тем, глава Союза потребителей России Петр Щелищ сказал в интервью Национальной службе новостей, что нормальный рацион по рекомендации Минздрава России обходится как раз примерно в 3,5 тысячи рублей. Он сообщил, что занимался последний раз подобными расчетами около года назад, и цены, по его словам, не сильно выросли в тех пор. Щелищ считает, что питаясь на 3,5 тысячи рублей, нельзя ни умереть, ни навредить здоровью, но и наслаждение от этого рациона вы вряд ли получите, — добавил глава союза.