В Саратове уволили министра труда региона Соколову, которая заявила, что можно питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц
При этом сама провести такой эксперимент министр отказалась. Депутат саратовской областной думы Николай Бондаренко выложил в интернет видео, на котором Соколова убеждает его, что прожить в месяц с бюджетом на еду в 3,5 тысячи достаточно просто.
Между тем, глава Союза потребителей России Петр Щелищ сказал в интервью Национальной службе новостей, что нормальный рацион по рекомендации Минздрава России обходится как раз примерно в 3,5 тысячи рублей. Он сообщил, что занимался последний раз подобными расчетами около года назад, и цены, по его словам, не сильно выросли в тех пор. Щелищ считает, что питаясь на 3,5 тысячи рублей, нельзя ни умереть, ни навредить здоровью, но и наслаждение от этого рациона вы вряд ли получите, — добавил глава союза.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
spbdweller 12 октября 2018 | 17:26
Юридически за что ее уволили? Это была популистская на потеху толпе расправа. Вопреки конституции и здравому смыслу.
zloy_sok 12 октября 2018 | 17:27
Чиновники разработали прожиточный минимум, подразумевая что это минимальная сумма с которой можно прожить.
Чиновница сказало что можно прожить на эту сумму- ее уволили.
Завтра кто-то скажет что Нельзя прожить на этот минимум- тоже уволят за клевету наверно)
В общем логики ни какой, главное молчать чтобы не уволили.
sparky 12 октября 2018 | 17:30
Щелищ....рекомендации Минздрава России
==========================================
Вперед, господа рекомендатели и потребитель Щелищ. Любые расчеты должны быть проверены практикой.
Вы проходите независимое медиционское обследование, затем питаетесь на 3.5 тысячи в месяц в течение года, а затем снова обследование. Докажите. Это же и министру Скворцовой относится.