Яковенко: В Москве не сомневаются в правдивости истории, рассказанной Александром Петровым и Русланом Бошировым
Об этом заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко. По его словам, личности Петрова и Боширова установлены. Оснований не доверять им нет, и российское законодательство они не нарушали, — передает агентство Интерфакс.
Ранее расследовательская группа Bellingcat и издание «Инсайдер» выяснили, что Петров и Боширов, подозреваемые в отравлении Скрипалей и называющие себя туристами, оказались российскими военными разведчиками Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой.
Комментарии39
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jujwish 12 октября 2018 | 17:51
"В Москве" рулят те, кто диалектику, как мы помним, изучал не по Гегелю. А по учебникам марксистко-ленинской диалектики. А потому к таким понятиям, как "правда", "ложь", "доказательства" -- и относятся сугубо диалектическо. В переводе с латинского: "Ссы в глаза -- Божья роса".
income 12 октября 2018 | 17:59
Я вам не скажу за всю Одессу..., но Москва...
bekipp 12 октября 2018 | 18:04
Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу - песня советских времён. Так и живём, и всем тем с тех пор и пользуемся и электричеством и алюминием, и нефтяными скважинами, и космическими ракетами.