В Русской православной церкви предложили низложить патриарха Варфоломея и членов его синода

Эта инициатива выдвинута на фоне вчерашнего решения продолжить предоставление автокефалии Украине.

Константинопольский патриархат «учинил раскол, вошел в общение с анафемой и сам подпал под нее» — это на своей странице в фейсбуке написал член комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков. В связи с решениями, о которых вчера объявил священный синод, он предложил разорвать общение с Константинополем и объявить о созыве чрезвычайного всеправославнгого собора в Москве. На нем, по мнению Новикова, патриарх Варфоломей и члены его синода должны быть низложены. Также священнослужитель выдвинул инциативу о создании епархий и приходов РПЦ на территории Турции, включая Стамбул.

Накануне синод отменил указ 300-летней давности о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату и снял анафему с глав двух ранее неканоничных организаций – Украинской автокефальной церкви и Киевского патриархата.

В Русской православной церкви, которая выступает против предоставления Украине автокефалии, пообещали «решительно и жестко» ответить на решения синода.