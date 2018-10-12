В Русской православной церкви предложили низложить патриарха Варфоломея и членов его синода
Эта инициатива выдвинута на фоне вчерашнего решения продолжить предоставление автокефалии Украине.
Константинопольский патриархат «учинил раскол, вошел в общение с анафемой и сам подпал под нее» — это на своей странице в фейсбуке написал член комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков. В связи с решениями, о которых вчера объявил священный синод, он предложил разорвать общение с Константинополем и объявить о созыве чрезвычайного всеправославнгого собора в Москве. На нем, по мнению Новикова, патриарх Варфоломей и члены его синода должны быть низложены. Также священнослужитель выдвинул инциативу о создании епархий и приходов РПЦ на территории Турции, включая Стамбул.
Накануне синод отменил указ 300-летней давности о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату и снял анафему с глав двух ранее неканоничных организаций – Украинской автокефальной церкви и Киевского патриархата.
В Русской православной церкви, которая выступает против предоставления Украине автокефалии, пообещали «решительно и жестко» ответить на решения синода.
Комментарии77
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
deviant44 12 октября 2018 | 17:32
Сегодня в эфире "Россия-1" председатель фонда "Пушкинский союз", советник министра культуры РФ Игорь Елеференко: "Никто его [томос] не даст ему [Филарету]. На Украине будет создана новая церковь, новая пролиберальная, обновленческая, прозападная, прокатолическая церковь, которая признает принципы, которые исповедуют сегодня на Западе. Туда войдут и браки. Мы дождёмся того момента, когда наших русских людей заставят молиться образам святого Бандеры и святого Шухевича".Ну да, в России же именно так и принято: вон, молятся на Путина, иконы со Сталиным... Они на полном серьёзе уверены, что церковь – это такая контора, которая клепает культы святых из политически значимых фигур, нужных власти.
Попробуйте им доказать, что церковь – это там где благодать, молитва, покой и Бог. Объявят сумасшедшим еретиком и в лучшем случае побьют – сами руссо-попы и приложат!
chapter_2 12 октября 2018 | 18:00
deviant44: Как предполагают некоторые, В.Путин земными подвигами усердно продвигает своё посмертное причисление к лику Православных Святых. Анафема Константинопольскому патриарху существенно ограничит круг его почитателей. Анафема, как и всё в России, - в руках В.Путина, а не Кирилла. Я думаю, что анафемы не будет.
dzeniss 12 октября 2018 | 17:33
О, это уже бунт! Революция! Экспансия на территории других стран... ))) Агония рпц-шариковщины
niknov 12 октября 2018 | 17:34
Самое удивительное в том, что вся православная церковь является анти-христианской.
arabtom 12 октября 2018 | 17:43
niknov: Формально они разошлись по количеству источников святаго духа - католики считают, что святой дух исходит как от бога отца, так и от бога сына, а православные, что только от отца - ревизию, блин, провести не могли))) Ну а фактически, как всегда делили власть и деньги. Так что хрен редьки не слаще)))
hz6691 12 октября 2018 | 17:46
niknov: Не согласен категорически! Это совсем не удивительно!
uni_korn 12 октября 2018 | 17:42
Почему это независимое государство не может иметь свою церковь, не подчиняющуюся церкви другого государства.. А церковное чиновничество обещает ЖЕСТКО ответить тем, кто не подчиняется их тирании.. Это что - не терроризм? И профанация смыслов веры в Бога в борьбе за власть и прибыль.
marazumnyj 12 октября 2018 | 17:46
Ведь знак был, с союзом! Не правы вы москали!
doxerom 12 октября 2018 | 17:47
А чем вся эта поповская братия РПЦ отличается от управделами при совете по религиям. Насквозь чиновничья контора, со своими входящими - исходящими бумажками, указами - приказами для прикрытия названые по старому, анафема-хренафема. А что бы не назвать наш "парламент не место для дискуссий" как то покрасивше - "Священная Дума" например..
vargor 12 октября 2018 | 17:49
Всё правильно - низложить этих негодяев в рясах.
rampa 12 октября 2018 | 17:50
эххх.... почитала я, послушала, посмотрела все это, и пришла мне в голову мысль. А не объявить ли мне себя Владычицей Морскою!? А чем я хуже???
garik57 12 октября 2018 | 17:53
По церковной иерархии самый высокий патриарх - Константинопольский. А то, что предлагает протоиерей Андрей Новиков ,сильно смахивает на ересь. Лет 700 назад ему за такую инициативу не поздоровилось бы.Могли и сжечь.
bradis 12 октября 2018 | 17:55
В связи с решением Президента об отставке Главы Башкирии член комиссии совета министров Башкортостана Хусаинов предложил разорвать общение с Москвой и объявить о созыве чрезвычайного всебашкирского Курултая в Уфе. На нем, по мнению Хусаинова, Президент и члены его администрации должны быть низложены и преданы анафеме.
macsimus001 12 октября 2018 | 17:58
В Русской православной церкви, которая выступает против предоставления Украине автокефалии, пообещали «решительно и жестко» ответить на решения синода.--------а именно -принять мусульманство))
ramun 12 октября 2018 | 17:58
Решительно и жестко - это по христиански.Во истину.
Или таки по гэбэшному?
И снять бы анафему с Ленина для полноценного решительного и жесткого ответа.