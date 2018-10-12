В Мурманске Роскомнадзор составил 9 протоколов в отношении «СеверПост» за публикацию новостей о поиске пропавших детей

Об этом пишет «МБХ Медиа». В ведомстве считают, что издание публиковало информацию с нарушением закона, поскольку называло имена и печатало фотографии пропавших. В редакции считают, что чиновники нашли повод отобрать у издания лицензию. Там отмечают, что публиковать информацию о розыске ребенка без имени и фотографии – это абсурд.