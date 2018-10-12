В Мурманске Роскомнадзор составил 9 протоколов в отношении «СеверПост» за публикацию новостей о поиске пропавших детей
Об этом пишет «МБХ Медиа». В ведомстве считают, что издание публиковало информацию с нарушением закона, поскольку называло имена и печатало фотографии пропавших. В редакции считают, что чиновники нашли повод отобрать у издания лицензию. Там отмечают, что публиковать информацию о розыске ребенка без имени и фотографии – это абсурд.
Комментарии3
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djuga 12 октября 2018 | 16:36
публиковать информацию о розыске ребенка без имени и фотографии – это абсурд.
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У нас абсурд - это давно норма. А Роскомнадзор только этим и отмечается.
sasass 12 октября 2018 | 16:39
Искать всеми способами , пока на органы не пустили , видимо , Роскомпозор с похитителями в деле...
huyt 12 октября 2018 | 17:04
В телепередаче "Жди меня" тоже публикуют фотографии пропавших детей, что помогло найти многих. А что курят в этом Роскомнадзоре мне непонятно. Неужели они против чтобы искали пропавших людей, в том числе и детей? Ведь по информации СМИ в России пропадает ежегодно до 30 тысяч людей.Почти как население среднего регионального райцентра.