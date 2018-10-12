Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева скоро станет кандидатом педагогических наук
Она защитила диссертацию в Национальном государственном университете физкультуры в Петербурге, — сообщает «Радио Свобода».
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Она защитила диссертацию в Национальном государственном университете физкультуры в Петербурге, — сообщает «Радио Свобода».
Комментарии20
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noxepy_88 12 октября 2018 | 16:38
Честное слово, просто смешно. Может, я чего-то не понимаю, но мне кажется, что это просто выражение комплекса неполноценности. Прекрасная есть байка о Брежневе, мол, когда тому спичрайтер вкрячил в речь цитатку из Вильяма, нашего, Шекспира, тот ему чуть в рожу не дал. Говорит, ты чего пишешь, придурок, все знают, что я книжек не читаю! А эти... Ну просто как дети, ей богу..
zapadnay 12 октября 2018 | 16:42
Как, ещё не кандидат? Я думала, она уже давно кандидат.
osj99 12 октября 2018 | 16:59
zapadnay: вы полагаете, что растить детей гениалисимуса - это просто?
- Где вы были вчера?
- Я шахматист. Я давал сеанс.
- Одновременной игры в любовь?
- Ну, это странно, Аркадий Варламович. Я - кандидат в мастера
- Вы - кандидат? Вы давно уже мастер. Ох, вы и мастер.
glotze7 12 октября 2018 | 17:02
osj99: Ошибочка - дети - от брака, от семьи, а сбоку, как у Кабаева - это бастардики, рождаются у людей с низкой социальной ответственностью..
danko1 12 октября 2018 | 17:03
osj99: Кабаева прочитала написанную за неё диссертацию или хотя бы реферат к ней?
Или только название диссертации выучила?
ajsenev 12 октября 2018 | 16:42
Прекрасно! Полку маститых российских ученых прибыло!
lawyer12 12 октября 2018 | 16:38
Академиком и героем рф, волшебная рогатка)))
abu_vgrobu 12 октября 2018 | 16:40
Я удивлён отчего она ещё не доктор наук, лауреат и герой России, беря во внимание пупуевскую манеру налево и напрово раздавать это звание..
zhrv 12 октября 2018 | 16:42
А академиком когда?
cromwel 12 октября 2018 | 16:44
Вче нормально. Если у нас Чечне такие есть, то в России уж и подавно. Все хотят быть академиками. Не важно что мозгов нет, главное деньги и связи. Чем бы не тешилась, лиж бы против режима не вякала.
disdai 12 октября 2018 | 16:44
А владычицей морскою не хочет?
av_babich 12 октября 2018 | 16:46
акадЭмиком будет, можно не сомневаться
sasass 12 октября 2018 | 16:52
Теперь у нее все физкультурные педагоги будут все списывать и диссернету добавятся новые хлопоты...
vilingrad 12 октября 2018 | 16:54
Интересно, а великого чемпиона Хабиба он тоже мечтает чпокнуть?
spbdweller 12 октября 2018 | 16:59
А она читать-писать умеет, или только кувыркаться и ноги раздвигать на арене?
ltyio 12 октября 2018 | 17:00
Неуважаемые мелкпакостные личности, способные только на то, что бы написать гадливенький комментарий, вы не сделали и тысячной доли для своей страны, по сравнению с тем, что сделала эта девушка. Она не только неоднократно защищала честь страны на международных соревнованиях, но и строит спортивные комплексы, где дети бесплатно занимаются спортом, руководит благотворительным фондом, который оказывает поддержку инвалидам, малоимущим семьям и т.п. И кстати она имеет два высших образования.
ft18 12 октября 2018 | 17:08
Противная какая, фууууууууууууу...
ly4_sveta 12 октября 2018 | 17:09
Все путинские холуи кандидаты, профессора,
академики и герои. Кто бы сомневался? Если, уж,
путинская кандидатская слямзина, что ожидать
от тех, кто у него в фаворе? Для них это - круто,
это - мощно, это - знаменито! Обидно то, что
люди талантливые в чем-то, в спорте ли, в искусстве
ли, так размениваются, опускаются и падают.
Талант, достижения, победы - временной промежуток,
там мы помним красоту, пластику, неповторимость, обаяние,
труд, победы, зачем же все это впоследствии покрывать
позором сотрудничества с гэбэшным режимом?
sadda 12 октября 2018 | 17:20
Исчо один ученый добавился.....правда с одной извилиной и двух слов связать не может, но это так, мелкие детали....
murad_manapov 12 октября 2018 | 17:32
хорошее дело, давно пора. в министры её.