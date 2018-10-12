Найдены обломки всех ступеней ракеты «Союз», неудачно стартовавшей накануне
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на МВД. Тем временем агентство РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли сообщает, что запуск новой пилотируемой экспедиции на МКС могут организовать к середине ноября.
Комментарии4
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huyt 12 октября 2018 | 16:52
Купи билет в один конец.
vilingrad 12 октября 2018 | 16:52
Прочиталось- обломки всех неудачных российских запусков. Это и Хоттабычу не под силу, наверное...
hrenvam 12 октября 2018 | 17:00
Надо в ЦветМет сдать.
Хоть какая-то прибыль...
ly4_sveta 12 октября 2018 | 17:11
Бедный и несчастный Казахстан.(((