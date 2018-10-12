Московская транспортная прокуратура потребовала от авиакомпании «Победа» устранить нарушения, связанные с задержками рейсов. Перевозчику грозит штраф до 100 тысяч рублей, — пишет РБК. В середине сентября авиакомпания задержала пять рейсов более чем на 2 часа из-за технических неисправностей. Это и стало поводом для проверки. В «Победе» говорят, что не нарушали закон, а только заботились о безопасности полетов.