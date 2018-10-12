В авиакомпании «Якутия» назначили нового гендиректора
Это экс-глава «Добролета» и «Нордавиа» Владимир Горбунов, — сообщает источник агентства Интерфакс в региональном правительстве. Он известен как человек, несколько раз пытавшийся освоить нишу низкобюджетных авиаперевозок, — отмечает агентство. Так, например, в 2009-м Горбунов возглавил компанию «Авианова». Она быстро нарастила маршрутную сеть, но спустя 2 года прекратила деятельность из-за стабильных убытков.
Прежний гендиректор «Якутии» Ольга Федорова ушла в отставку. Решение последовало за инцидентом в аэропорту Якутска в минувшую среду. Самолет авиакомпании при посадке выкатился за пределы полосы. Пострадали 4 человека.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
abu_vgrobu 12 октября 2018 | 16:43
Профессиональный гендиректор ?..
spbdweller 12 октября 2018 | 17:14
abu_vgrobu: профессиональный gravedigger.
tv_victim 12 октября 2018 | 16:51
Ну такой директор-могильщик самое то! Теперь и "Супер Джет" сам собой в самолет превратится, и взлетно-посадочные полосы перестанут напоминать лунный ландшафт...