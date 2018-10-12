В авиакомпании «Якутия» назначили нового гендиректора

Это экс-глава «Добролета» и «Нордавиа» Владимир Горбунов, — сообщает источник агентства Интерфакс в региональном правительстве. Он известен как человек, несколько раз пытавшийся освоить нишу низкобюджетных авиаперевозок, — отмечает агентство. Так, например, в 2009-м Горбунов возглавил компанию «Авианова». Она быстро нарастила маршрутную сеть, но спустя 2 года прекратила деятельность из-за стабильных убытков.

Прежний гендиректор «Якутии» Ольга Федорова ушла в отставку. Решение последовало за инцидентом в аэропорту Якутска в минувшую среду. Самолет авиакомпании при посадке выкатился за пределы полосы. Пострадали 4 человека.