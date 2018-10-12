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16:30, 12 октября 2018

Великобритания отказывается экстрадировать в Россию более 60-ти россиян, обвиняемых в отмывании денег

Об этом заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко. Он сказал, что в Москве не понимают аргументации британской стороны о том, что права этих людей могут быть нарушены в случае экстрадиции в Россию.

Комментарии

20

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sam2018 12 октября 2018 | 16:37

В России их питать будут и они могут не выдержать и обо всем рассказать !

noxepy_88 12 октября 2018 | 16:40

sam2018: О чём таком они могут рассказать? Будто кто-то чего-то не знает)))

huyt 12 октября 2018 | 16:54

noxepy_88: Жуликов у нас милуют, часто награждают. Английские законы и правосудие не сравнить с нашим телефонным правом. Пример - Васильева и Сердюков.

noxepy_88 12 октября 2018 | 16:59

huyt: У вас это где? Великобритания всегда была местом, куда бежали наиболее успешные воры со всего мира.

permsky_valenok 12 октября 2018 | 17:00

huyt: Именно потому в Великобритании так любят наших жуликов?

tv_victim 12 октября 2018 | 16:40

Это полбеды... Главная проблема России в том, что нынешние "отмывальщики" так же легко перебегут в Лондон, как и прежние.... Думаю, когда "Незаменимый" так или иначе исчезнет, страна останется с пустой казной, без золотого запаса, без производства, без образования, без медицины и вообще без всего. То есть, думаю, ничего этого нет и так, но после "административного исчезновения нашего Угрюм-Бурчеева" некому будет даже видимость создавать.....

piterjanis 12 октября 2018 | 16:43

tv_victim: конечно останется,ведь сейчас ничего нет,НИЧЕГО. а остатки вывезут в трех чемоданах в Лондон

noxepy_88 12 октября 2018 | 16:51

tv_victim: Эка вас заносит))) Есть тут один поросёнок, так он в одном посте не стесняется писать, что население РФ вымирает, а через несколько строк, что в детских садах гигантские очереди.

tv_victim 12 октября 2018 | 16:54

noxepy_88: Видать, садики вымирают быстрее.... Хотя, например в моем районе за два года открыты три садика. Значит, где-то закрылись пять....

noxepy_88 12 октября 2018 | 16:57

tv_victim: ))))))

piterjanis 12 октября 2018 | 16:41

...вор-вора кроет(с)

tv_victim 12 октября 2018 | 16:43

piterjanis: И еще не понятно, что мешает вязать нынешних "отмывальщиков"? Бери первые десять рядов в зале на инаугурации и в кутузку.... Ни одного промаха не случится....

consts 12 октября 2018 | 16:52

Можно предложить обмен. Они нам передают 60 отмывальщиков , а мы им в ответ Сечина, Тимошенко, Рогозина... Можем Мединского добавить

sergilio 12 октября 2018 | 16:53

Жаль. В Госдуре уже места подготовили.

spbdweller 12 октября 2018 | 16:55

в Москве не понимают аргументации британской стороны о том, что права этих людей могут быть нарушены
-------------------
В Москве не знают, что такое права человека, в России такого понятия не существует.

grazschdanin 12 октября 2018 | 16:57

Англия их не отдаст.
"Это наша добыча" (Киплинг)

spbdweller 12 октября 2018 | 17:12

grazschdanin: С Темзы выдачи нет.

(комментарий скрыт)

nikvol 12 октября 2018 | 17:26

А потом жалуются, что промеж невыданных падёж высокий.

mr_samgin 12 октября 2018 | 17:28

Из Лондона выдачи нет!

shalunok 12 октября 2018 | 17:39

\\в Москве не понимают аргументации британской стороны\\
А в Кремле не понимают никакой аргументации. В Кремле вообще просто не понимают.
Атрофия мозга и систем взаимодействия с реальностью.

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