Великобритания отказывается экстрадировать в Россию более 60-ти россиян, обвиняемых в отмывании денег
Об этом заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко. Он сказал, что в Москве не понимают аргументации британской стороны о том, что права этих людей могут быть нарушены в случае экстрадиции в Россию.
Комментарии20
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sam2018 12 октября 2018 | 16:37
В России их питать будут и они могут не выдержать и обо всем рассказать !
noxepy_88 12 октября 2018 | 16:40
sam2018: О чём таком они могут рассказать? Будто кто-то чего-то не знает)))
huyt 12 октября 2018 | 16:54
noxepy_88: Жуликов у нас милуют, часто награждают. Английские законы и правосудие не сравнить с нашим телефонным правом. Пример - Васильева и Сердюков.
noxepy_88 12 октября 2018 | 16:59
huyt: У вас это где? Великобритания всегда была местом, куда бежали наиболее успешные воры со всего мира.
permsky_valenok 12 октября 2018 | 17:00
huyt: Именно потому в Великобритании так любят наших жуликов?
tv_victim 12 октября 2018 | 16:40
Это полбеды... Главная проблема России в том, что нынешние "отмывальщики" так же легко перебегут в Лондон, как и прежние.... Думаю, когда "Незаменимый" так или иначе исчезнет, страна останется с пустой казной, без золотого запаса, без производства, без образования, без медицины и вообще без всего. То есть, думаю, ничего этого нет и так, но после "административного исчезновения нашего Угрюм-Бурчеева" некому будет даже видимость создавать.....
piterjanis 12 октября 2018 | 16:43
tv_victim: конечно останется,ведь сейчас ничего нет,НИЧЕГО. а остатки вывезут в трех чемоданах в Лондон
noxepy_88 12 октября 2018 | 16:51
tv_victim: Эка вас заносит))) Есть тут один поросёнок, так он в одном посте не стесняется писать, что население РФ вымирает, а через несколько строк, что в детских садах гигантские очереди.
tv_victim 12 октября 2018 | 16:54
noxepy_88: Видать, садики вымирают быстрее.... Хотя, например в моем районе за два года открыты три садика. Значит, где-то закрылись пять....
noxepy_88 12 октября 2018 | 16:57
tv_victim: ))))))
piterjanis 12 октября 2018 | 16:41
...вор-вора кроет(с)
tv_victim 12 октября 2018 | 16:43
piterjanis: И еще не понятно, что мешает вязать нынешних "отмывальщиков"? Бери первые десять рядов в зале на инаугурации и в кутузку.... Ни одного промаха не случится....
consts 12 октября 2018 | 16:52
Можно предложить обмен. Они нам передают 60 отмывальщиков , а мы им в ответ Сечина, Тимошенко, Рогозина... Можем Мединского добавить
sergilio 12 октября 2018 | 16:53
Жаль. В Госдуре уже места подготовили.
spbdweller 12 октября 2018 | 16:55
в Москве не понимают аргументации британской стороны о том, что права этих людей могут быть нарушены
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В Москве не знают, что такое права человека, в России такого понятия не существует.
grazschdanin 12 октября 2018 | 16:57
Англия их не отдаст.
"Это наша добыча" (Киплинг)
spbdweller 12 октября 2018 | 17:12
grazschdanin: С Темзы выдачи нет.
nikvol 12 октября 2018 | 17:26
А потом жалуются, что промеж невыданных падёж высокий.
mr_samgin 12 октября 2018 | 17:28
Из Лондона выдачи нет!
shalunok 12 октября 2018 | 17:39
\\в Москве не понимают аргументации британской стороны\\
А в Кремле не понимают никакой аргументации. В Кремле вообще просто не понимают.
Атрофия мозга и систем взаимодействия с реальностью.