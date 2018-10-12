" В РПЦ предлагают созвать в Москве чрезвычайный православный собор для низложения патриарха Варфоломея"

Об этом, в частности, написал на своей странице в Фейсбуке член синодальной библейско-богословной комиссии Московского патриархата Андрей Новиков. По мнению священника, также следует разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом и объявить, что он учинил раскол.

Накануне Священный Синод Константинопольской церкви отменил указ 17-го века о подчинении Киевской митрополии московскому патриархату.