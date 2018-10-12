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16:30, 12 октября 2018

В РПЦ предлагают созвать в Москве чрезвычайный православный собор для низложения патриарха Варфоломея

Об этом, в частности, написал на своей странице в Фейсбуке член синодальной библейско-богословной комиссии Московского патриархата Андрей Новиков. По мнению священника, также следует разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом и объявить, что он учинил раскол.
Накануне Священный Синод Константинопольской церкви отменил указ 17-го века о подчинении Киевской митрополии московскому патриархату.

Комментарии

72

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sergilio 12 октября 2018 | 16:50

Заменить на Путена, и всего делов то.

tvitov66 12 октября 2018 | 16:59

sergilio: не уж-то Москва опять 3-й Рим? ... когда-то это уже было ...

osj99 12 октября 2018 | 17:01

tvitov66: империя наносит ответный удар. Ассиметричненький. Идея послать десант из хорошо подготовленных попов с подарочным набором духов в турцию ещё не возникла?

protoukrop 12 октября 2018 | 17:14

osj99: Вот-вот - в Турцию. Вам самим не смешно то, что глава Православия восседает в мусульманской стране. Имея в Турции всего 4 тысячи прихожан, чинит козни 150-миллионному Русскому православию.

sab171 12 октября 2018 | 17:21

protoukrop: а кто сейчас не чинит козни скрепнутым, перечисляю: КНДР,Иран,Сирия,Зимбабве,Венесуэла - даже Беларусь с Казахстаном сюда не вошли, все тип-топом.

azatjan1 12 октября 2018 | 17:21

protoukrop: Аж 150 млн., вы как считаете? У нас столько населения нет?

chapter_2 12 октября 2018 | 17:23

protoukrop Чтобы быть ближе к Богу, верующим нужно быть с Константинопольским патриархатом. Чем стариннее патриархат, тем каноничнее он.

osj99 12 октября 2018 | 17:24

protoukrop: смешно, согласен. А вам не смешно, что украинская церковь должна подчиняться российской, потому что в 17-м веке кто-то какую-то бумажку подписал?

gonduras_on_colima 12 октября 2018 | 17:27

protoukrop: // чинит козни 150-миллионному Русскому православию. //
Клоун в портянках, я так вижу, ты записал в православные и Кадырова, и Невзорова.

zhrv 12 октября 2018 | 16:51

Вспоминается, - Я ведь тоже плохо кончу, станет клином свет в окошке. Перед смертью злобно корчась, как ободранная кошка...

spbdweller 12 октября 2018 | 16:53

В РПЦ предлагают созвать в Москве чрезвычайный православный собор для низложения патриарха Варфоломея
--------------------
Суверенное христианство в действии.

tvitov66 12 октября 2018 | 17:01

spbdweller: не Суверенное, а сувенирное!

vvpv 12 октября 2018 | 16:53

Одновременно на том же соборе можно избрать нового Папу Римского, о чем оповестить весь мир дымом самовара раздуваемого личным сапогом Владимира Владимировича.

topolivan 12 октября 2018 | 17:12

vvpv: А ещё объявить себя центром Вселенной.

s_prime 12 октября 2018 | 17:17

vvpv: Супер!!!!!!))))

s_prime 12 октября 2018 | 16:55

Церковь гибнет за металл, за металл. Сатана там правит бал, там правит бал!!!

protoukrop 12 октября 2018 | 17:16

s_prime: Да какой-там Варфоломей сатана, помилуйте, так себе - мелкий подкупленный отуреченный грек.

s_prime 12 октября 2018 | 17:27

protoukrop: Да я вообще то гундяевскую церковь имел ввиду! А что там, как там и кто там во вселенском патриархате, мне как то всё равно. Да и вообще,мне посредники для веры не требуются.

pstrak444 12 октября 2018 | 16:55

Новиков предлагает Новичок?

idruker 12 октября 2018 | 17:02

Моська решила предать слона анфеме.
Ежики с удивлением наблюдали за делающей угрожающие движения голой попой.

olexa30 12 октября 2018 | 17:03

Осталось объявить, что Христос был из русичей и идти освобождать Голгофу.

kosmicheskiy_svin 12 октября 2018 | 17:04

На "чрезвычайный православный собор Москве" приедут разве что патриах Северо-Корейский Сунь-Хунь-Вчай да владыко Венесуальский дон Пэдро Гомес

ly4_sveta 12 октября 2018 | 17:21

kosmicheskiy_svin: А проводить его будет Путин!)))
Как без него-то? Он и раздувает этот костёр агрессии,
ненависти и зла.

(комментарий скрыт)

bigmaikl 12 октября 2018 | 17:05

" В РПЦ предлагают созвать в Москве чрезвычайный православный собор для низложения патриарха Варфоломея"
А что?
Науру приняло православие?

andreyoo 12 октября 2018 | 17:10

отменил указ 17-го века о подчинении Киевской митрополии московскому патриархату.
---
Вот, дорогие хомячки! А вы тут пеняете каким-то будапештским меморандумом конца 20 века.

И кстати Киевская метрополия которую Константинополь передал РПЦ в 17 веке вошла в состав Константинопольского патриархата в ... том же 17 веке.

andreyoo 12 октября 2018 | 17:13

отменил указ 17-го века о подчинении Киевской митрополии московскому патриархату.
---
Т.е. я не понял, они отменили тот указ и теперь будет Киевская метрополия в составе Константинопольского патриархата?
А для Денисенко профит в чем?

ly4_sveta 12 октября 2018 | 17:15

Давайте, давайте... Больше ада! И попадёте в ад
гэбэшные прихвостни! Ещё чего-нибудь придумайте,
что вам там Путин велит-приказывает.

bike_nty 12 октября 2018 | 17:17

Воу-воу-воу! Чувак, ты только боцман, большинство команды за капитана. Будешь упорствовать - по доске прогуляешься...

deviant44 12 октября 2018 | 17:22

В связи со снятием Анафемы с патриарха Филарета небольшая историческая справка. Под анафемой находится именно нынешний Московский патриарх - Кирилл Гундяев. Просто о ней забыли чекисты в рясах... Напомню. Сто лет назад, 19 января 1918 г., Патриарх Тихон анафемировал чекистов, безбожников, "явных и тайных врагов Церкви". Стоит заметить, что эта Анафема по сей день не снята. 19 января 1918-го, Патриарх Тихон проклял "врагов Истины Христовой "…сеющих семена злобы, ненависти и братоубийственной брани." Согласитесь, что более четкой формулировки путинскому режиму невозможно вообразить. А еще тогда, сто лет назад, невозможно было представить, что на месте патриарха будет сидеть сотрудник того самого, проклятого Тихоном НКВД - КГБ. Но, увы, это именно так. В этом нет никаких ни исторических, ни юридических сомнений. Как прекрасно известно, нынче на Руси церковью правит нераскаявшийся КГБшник - Патриарх Кирилл (он же агент Михайлов с юных лет), он же преемник Патриарха Алексия Второго (он же агент КГБ Дроздов). Он же, в свою очередь, принял власть от КГБиста патриарха Пимена и т.д. Там цепочка непрерывной "канонической" преемственности длинная… По патриаршей линии она, как минимум, до 1943-го года тянется. Именно тогда всю эту структуру, называемую нынче "московской патриархией", "рукоположил" Сталин (под видом служения Господу) на песнопение себе любимому. Нынешняя чекистская хунта в России и в президентском кресле, и в патриаршей резиденции, - проклята! Это исторический, канонический факт. А Патриарха Филарета поздравляем с предстоящим получением Томоса и автокефалии по настоящему канонической УПЦ.

iltrovatore 12 октября 2018 | 17:23

ну и к чему эти резкие движения? Это почти как Крым - Украинская церковь тоже хочет вернуться на родину. В чем проблема?

profi1962 12 октября 2018 | 17:26

И назначить Кирилку!

shalunok 12 октября 2018 | 17:36

Рота шагает не в ногу, только одна РПЦ в ногу...
Почему же только Константинопольского Партиарха? Это было решение всех православных патриархов.
А Христа они отлучить не хотят?

murad_manapov 12 октября 2018 | 17:36

\\\\\чрезвычайный православный собор \\\\\
и назвать его чк! а поп гундяц будет народным комиссаром

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