В Казахстане найдены все ступени ракеты «Союз», которая накануне потерпела крушение

Все они найдены в Карагандинской области. Представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана сказал, что на месте падения фрагментов ракеты степных и лесных пожаров, а также жертв и разрушений не обнаружено.



Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что следующий полет космического корабля «Союз», на котором космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг отравятся на МКС, может состояться весной следующего года.

В случае, если на МКС не прибудет новый экипаж, а срок пребывания космонавтов, которые сейчас работают на станции, она может быть подвергнута консервации. Об этом рассказал исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев.

Крикалев добавил, что пока не будет выявлена и устранена причина аварии, новых пилотируемых запусков не будет.