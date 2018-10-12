В Казахстане найдены все ступени ракеты «Союз», которая накануне потерпела крушение
Все они найдены в Карагандинской области. Представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана сказал, что на месте падения фрагментов ракеты степных и лесных пожаров, а также жертв и разрушений не обнаружено.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что следующий полет космического корабля «Союз», на котором космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг отравятся на МКС, может состояться весной следующего года.
В случае, если на МКС не прибудет новый экипаж, а срок пребывания космонавтов, которые сейчас работают на станции, она может быть подвергнута консервации. Об этом рассказал исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев.
Крикалев добавил, что пока не будет выявлена и устранена причина аварии, новых пилотируемых запусков не будет.
Комментарии1
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traxau_okurka 12 октября 2018 | 16:07
А есть еще сферы, где путинская власть не обдристалась жидко перед всем миром? Ну ничегооооо не могут. Прости, Юра, они всё про..али!