Объем валютных вкладов в российских банках за 9 месяцев этого года сократился более чем на 6%

Это следует из информационно-аналитических материалов Банка России.

Падение объема валютных депозитов в числовом выражении составило более 5,5 млрд долларов, следует из отчета ЦБ. Сейчас их объем составляет около 87 млрд. При этом за сентябрь падение составило менее процента. Впрочем, запас валютной ликвидности банков ЦБ оценивает почти в 44 млрд долларов. Кроме того, регулятор ожидает притока по активным операциям еще на 7,5 млрд.

Оба эти показателя, отметили в Центробанке, превышают аналогичные суммы прошлого года. Дефицита же ликвидности, уверены в ЦБ, не будет как минимум до середины 2019 года. Чуть ранее международное рейтинговое агентство Fitch сообщило, что объем валютных депозитов ряда российских банков в августе существенно снизился. В частности, из Сбербанка были выведены почти 3 млрд долларов, или около 3,5% от средств клиентов в иностранной валюте, говорится в отчете агентства. По словам экспертов, такой отток произошел на фоне опасений новых санкций и заявлений главы ВТБ Андрея Костина о возможной дедолларизации экономики.

Среди лидеров по оттоку валютных депозитов, по данным Fitch, также находятся ВТБ и Газпромбанк.