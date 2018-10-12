Министр труда Саратовской области уволена с должности после высказываний о том, как можно жить на прожиточный минимум
Увольнение чиновницы – это вынужденная мера, на которую пришлось пойти главе региона, — сказал «Эху Москвы» первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Ранее в YouTube появилось видео, где министр труда рассказывает, что можно покупать, чтобы уложиться в прожиточный минимум, на который «жить можно».
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
traxau_okurka 12 октября 2018 | 16:05
Подождите!
Но если чиновницу уволили за её слова о том, что можно прожить на прожиточный минимум, получается, что надо уволить всех, кто установил такой прожиточный минимум?!
tv_victim 12 октября 2018 | 16:05
Интересно, а как она вообще попала на эту должность? Кто назначил? Из каких соображений?
rampa 12 октября 2018 | 16:09
tv_victim: какие у вас наивные вопросы. )))))))))
perestarok 12 октября 2018 | 16:06
"Министр труда Саратовской области уволена с должности после высказываний о том, как можно жить на прожиточный минимум"
Она же искренне хотела подпеть режиму, а с ней поступили так неблагодарно.