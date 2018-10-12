"Министр труда Саратовской области уволена с должности после высказываний о том, как можно жить на прожиточный минимум"

Увольнение чиновницы – это вынужденная мера, на которую пришлось пойти главе региона, — сказал «Эху Москвы» первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Ранее в YouTube появилось видео, где министр труда рассказывает, что можно покупать, чтобы уложиться в прожиточный минимум, на который «жить можно».