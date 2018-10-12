Специалисты РКК «Энергия» начали изучение спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-10»
Он накануне аварийно приземлился в Казахстане. Специалистам предстоит расшифровать телеметрическую информацию, итоговые документы по состоянию системы спасения должны быть подготовлены для доклада руководству предприятия к сегодняшнему вечеру. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли. Официально эту информацию в РКК «Энергия» не комментируют.
Комментарии12
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pattrick 12 октября 2018 | 15:36
Специалисты РКК «Энергия» начали изучение спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-10»...
Начните изучение с Димы Рогозина.
kottigr1 12 октября 2018 | 15:41
pattrick: Наверняка найдут визитку Яроша приляпанную снаружи скотчем.. Их почерк !
johnbmw Евгений Большаков 12 октября 2018 | 15:47
ну хоть система спасения сработала штатно ...
tvitov66 12 октября 2018 | 15:55
johnbmw: Есть анекдот на эту тему - о некоем дебиле, который потерял ключ на улице и ищет его не там, где потерял, а под фонарями, где светло ... Навеяло :)
banyi4 12 октября 2018 | 15:48
pattrick: Ничего удивительного не вижу! Неделю назад ушел на пенсию племянник моего деда , слесарь 6 разряда. Замены нет и не будет. Зарплата была 35000 р. Это Прогресс. Нет там молодёжи.. (
kottigr1 12 октября 2018 | 16:00
banyi4: Зря Вы так.. На "Прогрессе" очень много молодежи.. Достойная смена своих не бедных родителей - "успешных менеджеров"..
banyi4 12 октября 2018 | 15:52
pattrick: Были движки НК , выпускались в пос. Управленческий г.Самара. Всё похерилось. Я там живу. В гаражах детков бывает вижу, умирают, время, замены нет... Почему дыркам не появиться?
kolenval99 12 октября 2018 | 16:03
pattrick: "..Начните изучение с Димы Рогозина."
На Единую Россию замахнулся, подпиндосник?
alger 12 октября 2018 | 15:37
дырки ищут?
avp235 12 октября 2018 | 15:37
"Специалисты РКК «Энергия» начали изучение спускаемого аппарата .".
Так они что, только сейчас его первый раз увидели?
citizeneco 12 октября 2018 | 15:59
Непонятно, зачем его сейчас изучать, если он отработал штатно и спас космонавтов. В первую очередь необходимо установить причину аварии, а тут, похоже, руководство Роскосмоса хочет сместить акценты, сосредоточив внимание правительства на позитиве, но ракета не полетела и задача не выполнена, говорят, что космонавты на МКС по этой причине могут остаться без еды, которая не была доставлена.
marchuk 12 октября 2018 | 16:02
Удивительная новость. У меня закрадывается подозрение, что они все в шоке. Не могут понять, как оно сработало. Скорей всего этот аппарат просто вывалился из обломков и каким-то чудом у него сработал парашют. Вот теперь изучают феномен.