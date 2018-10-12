Специалисты РКК «Энергия» начали изучение спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-10»...

Он накануне аварийно приземлился в Казахстане. Специалистам предстоит расшифровать телеметрическую информацию, итоговые документы по состоянию системы спасения должны быть подготовлены для доклада руководству предприятия к сегодняшнему вечеру. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли. Официально эту информацию в РКК «Энергия» не комментируют.